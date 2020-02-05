Ми здатні об'єднати сили, коли це необхідно» - українські та американські військові про підсумки «Сі Бриз»

19:21 28.07.2020   Україна

У Чорному морі завершились українсько-американські військові навчання «Сі Бриз - 2020». Через пандемію COVID-19 формат навчань довелося змінити, але це не завадило військовим виконати всі поставлені завдання.

8 країн, 23 кораблі, 19 повітряних суден. Упродовж тижня українські військові моряки, разом із партнерами, вправлялися в ураженні морських цілей з гелікоптера, вчилися ескортувати патрульні літаки, відпрацьовували розуміння спільних команд та сигналів маневрування.

Через пандемію цьогорічні навчання «Сі Бриз» проходили лише у морському форматі, без берегової фази. Навіть керувати діями на морі штабам довелося дистанційно. Те, чого ніколи не робили раніше, здавалося викликом, а обернулося безцінним досвідом. Налагодили нові способи комунікації з партнерами по НАТО, сказав «Голосу Америки» командувач ВМС України Олексій Неїжпапа, коментуючи підсумки навчань.

«Підсумовуючи цей захід, ми можемо сказати, що він був повністю вдалим. У нас є чим пишатися. Усі завдання, які були поставлені кораблям у морі, були виконані, незважаючи на зміни в обстановці. Це ще один крок вперед. Ще один крок до набуття спроможності Військово-Морських Сил. Ще один крок до наближення до стандартів НАТО», - заявив контрадмірал Неїжпапа.

Успіх навчань відзначила також американська сторона. Підбиваючи підсумки «Сі Бриз - 2020», морський стратег, капітан ВМС США Джозеф Гальяно під час заключного прес-брифінгу телефоном зауважив:  «Потужність нашої мережі союзників та партнерів, яку ми збудували в Європі протягом останніх десятиліть, підтверджується щоразу, коли випадає нагода діяти разом. Ця мережа союзників та партнерів здатна зібрати сили воєдино, коли це необхідно, а потім роззосередитись, коли потреби нема. «Сі Бриз -2020» став ще одним прикладом спроможності об'єднати сили країн - членів НАТО з країнами - учасниками програми «Партнерство заради миру», і спільно діяти в одному регіоні з метою досягнення стабільності й безпеки на Чорному морі».

З кожними навчаннями учасники «Сі Бриз» вдосконалюють взаємосумісність своїх збройних сил, - сказав під час брифінгу капітан Вільям Пеннінгтон, що представляє авіацію ВМС США.

«Цього року, зіткнувшись з викликом COVID-19, ми скористалися досягненнями минулих навчань, щоб мати змогу керувати маневрами віддалено. Це засвідчує, як важливо проводити такі навчання, випрацьовуючи спільне розуміння безпеки у Чорному морі», - заявив Пеннінгтон.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи вплинула російська загроза на підготовку та проведення «Сі Бриз – 2020», представники американських ВМС заявили: навчання не плануються на основі якоїсь конкретної загрози. Підхід полягає у тому, що враховується, як було сказано, «динамічне середовище безпеки».

«Ми намагаємося здійснити низку тренувань, які поліпшать нашу сумісність та здатність воювати разом. Щоб, якою б не була загроза безпеці та стабільності у Чорному морі, ми могли б відповісти на це разом, захистивши Європу в цілому», - сказав капітан Гальяно.

А тим часом українські військові експерти в один голос твердять: найбільша небезпека нині загрожує Україні з моря, де панує російський флот.

«На жаль, за 6 років після початку війни Україна не змогла зробити прорив у розбудові українського військового флоту», - сказав «Голосу Америки» військовий експерт Михайло Самусь.

За його словами, «На морі ми поки що повністю програємо Росії по всіх параметрах: за корабельним складом, засобами підводної боротьби, за ракетною зброєю. І тому якраз розвиток співпраці зі Сполученими Штатами є одним з генеральних напрямків підвищення боєздатності українського флоту. Бо надання Україні сучасних американських військових катерів – один з елементів того, що ситуація в Чорному морі буде стабілізуватись», – вважає експерт.

Українсько-американські навчання «Сі Бриз» працюють на боєздатність ВМСУ. Тому не випадково Росія знову намагалася перешкодити їх проведенню, кажуть експерти.

«З боку Російської Федерації, уже традиційно, ми бачимо активні заходи протидії», - сказав «Голосу Америки» адмірал ВМСУ Ігор Кабаненко.

За його словами, під час цьогорічних навчань «...були і якісь нові елементи: залякування по радіозв’язку кораблів інших країн, мовляв, вони знаходяться не в тій зоні, де повинні знаходитись. Російська Федерація перекрила також районами проведення своїх власних навчань – з бойовою стрільбою і авіацією – ті райони, які заздалегідь були заявлені як райони проведення «Сі Бриз».

Коментуючи провокації росіян, капітан американських ВМС Джозеф Гальяно назвав їх «зовнішнім шумом». Відповідаючи на запитання журналістів про роль російської дезінформаційної кампанії, він сказав:

«Ні, проведенню навчань це ніяк не зашкодило. Не можу сказати, що я пильно за цим стежив, бо був зайнятий відпрацюванням навчальних завдань. Отож увесь цей зовнішній шум, що виходив від Росії, жодним чином на нас не вплинув».



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