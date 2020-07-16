В двух судах Крыма ожидаются заседания по «делу Джемилева» 30 июля – адвокат

19:01 28.07.2020   Крим

В четверг, 30 июля, ожидаются сразу два заседания по делу против национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева в двух разных подконтрольных России судах аннексированного полуострова – в городском суде Армянска (10:00) и Верховном суде Крыма (14:00).

Об этом на странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов, передает Крым.Реалии.

Адвокат указал, что в Армянске обвинение начнет предъявлять доказательства, а также ожидается, что состоится допрос нескольких свидетелей обвинения.

В то же время "Верховный суд" Крыма должен рассматривать апелляционную жалобу на оставление без изменения меры пресечения Мустафе Джемилеву в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента его ареста.

«Между Армянском и Симферополем достаточно большое расстояние. Надеюсь, никаких накладок не возникнет», – подчеркнул Полозов.

Ранее Полозов подал жалобу на избрание российским судом Армянска меры пресечения его подзащитному.

Управление Следкома России в Крыму 13 апреля предъявило Мустафе Джемилеву обвинение по трем статьям российского Уголовного кодекса. По словам адвоката Николая Полозова, против Джемилева сейчас используют материалы украинского дела его сына Хайсера.

27 мая Следком России по Крыму и Севастополю завершил расследование данного дела.​

Мустафа Джемилев считает, что уголовное дело российской ФСБ, возбужденное против него в аннексированном Крыму, используют для дальнейшего вытеснения крымских татар с полуострова.

В Представительстве президента в АРК назвали «политическим преследованием» российское уголовное дело против Джемилева.

Мустафа Джемилев

Мустафа Джемилев – лидер крымскотатарского национального движения, диссидент, глава Меджлиса крымскотатарского народа (с 1991 по 2013 годы). Был репрессирован, 15 лет отбывал сроки в советских лагерях и тюрьмах. 303 дня держал голодовку в Омской тюрьме. В поддержку Джемилева выступал российский академик, диссидент Андрей Сахаров, который написал письмо генеральному секретарю ООН.

Мустафа Джемилев смог вернуться в Крым в 1991 году. Является народным депутатом III-IX созывов Верховной Рады Украины.

Джемилев – почетный доктор права Сельджукского университета (Турция), лауреат международной премии им. Орлика «За демократизацию украинского общества». Награжден медалью Нансена (ООН), орденом князя Ярослава Мудрого V и IV степеней.

В 2014 году выступил против российской аннексии Крыма. Россия возбудила против него несколько уголовных дел. В 2016 году Джемилев был номинирован на премию Сахарова.



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