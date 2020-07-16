Деокупація Криму. Відомий політик розказав, як треба діяти Україні
|18:44 28.07.2020
|Крим
Україні сьогодні потрібно роз’яснити жителям окупованих території, хто, з точки зору українського законодавства, є жертвою окупації, а хто – пособником окупантів.
Таку думку висловив Андрія Сенченко лідер ініціативи «Сила права», колишній народний депутат кількох скликань, передає Главком.
На думку політика, така робота важлива, адже Росія намагається вибудувати стіну страху і ненависті між населенням окупованих територій та Україною, залякати населення репресіями у разі повернення до складу України.
Сенченко також уточнює, що необхідно чітко розділити свідомих колаборантів на тих, хто скоїв тяжкий злочин і повинен сісти за грати, і на тих, хто не вчиняв тяжких злочинів і може понести покарання, не пов’язане з позбавленням волі.
За словами екснардепа, команда «Сили права» вже запропонувала владі два закони. Один – «Про відповідальність» – регулює відповідальність за злочини на окупованих територіях. Другий закон – «Про перехідний період».
«З цих законів люди повинні розуміти, хто злочинець, хто жертва, як після деокупації будуть відновлюватися порушені права громадян – на землю, на іншу власність? Яким чином будуть переоформлюватися документи? Як визнаватиметься освіта? Як бути з двома паспортами? Адже ми можемо багато говорити про те, що 200 тисяч людей на Донбасі отримали російські паспорти, а в Криму таких 95%», – зазначає політик.
Ще на цю тему:
Епіфаній закликав світ посилити тиск на Росію через трагічні події в окупованому Криму
Перша заступниця міністра закордонних справ України закликала до посилення санкцій проти Росії через Крим
Пашинян ответил на вопрос российского журналиста, почему Армения «не признала Крым»
Ніхто не вірив: Волкер пояснив, як Росії вдалося захопити Крим
Заява правозахисних організацій з приводу знищення Православної церкви України у Криму
У Москві провели слідчі дії у справі кримчанина Яцкіна - адвокат
Министры Украины, Польши и Литвы призвали Россию вывести войска из Крыма и Донбасса
Прокуратура АРК повідомила про підозру російському пілоту, який здійснював регулярні рейси до Криму
«Vodafone Україна» заявляє, що припинив приймати платежі з Криму
Крымских чиновников все дальше отодвигают от финансов на ФЦП