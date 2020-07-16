Деокупація Криму. Відомий політик розказав, як треба діяти Україні

18:44 28.07.2020   Крим

Україні сьогодні потрібно роз’яснити жителям окупованих території, хто, з точки зору українського законодавства, є жертвою окупації, а хто – пособником окупантів. 

Таку думку висловив Андрія Сенченко лідер ініціативи «Сила права», колишній народний депутат кількох скликань, передає Главком.

На думку політика, така робота важлива, адже Росія намагається вибудувати стіну страху і ненависті між населенням окупованих територій та Україною, залякати населення репресіями у разі повернення до складу України. 

Сенченко також уточнює, що необхідно чітко розділити свідомих колаборантів на тих, хто скоїв тяжкий злочин і повинен сісти за грати, і на тих, хто не вчиняв тяжких злочинів і може понести покарання, не пов’язане з позбавленням волі.  

За словами екснардепа, команда «Сили права» вже запропонувала владі два закони. Один – «Про відповідальність» – регулює відповідальність за злочини на окупованих територіях. Другий закон – «Про перехідний період». 

«З цих законів люди повинні розуміти, хто злочинець, хто жертва, як після деокупації будуть  відновлюватися порушені права громадян – на землю, на іншу власність? Яким чином будуть переоформлюватися документи? Як визнаватиметься освіта? Як бути з двома паспортами? Адже ми можемо багато говорити про те, що 200 тисяч людей на Донбасі отримали російські паспорти, а в Криму таких 95%», – зазначає політик.  



Ще на цю тему:

20:31 28.07.2020
В оккупированном Крыму отменили проведение «Ялтинского экономического форума»
20:19 28.07.2020
Епіфаній закликав світ посилити тиск на Росію через трагічні події в окупованому Криму
20:01 28.07.2020
Перша заступниця міністра закордонних справ України закликала до посилення санкцій проти Росії через Крим
19:41 28.07.2020
Пашинян ответил на вопрос российского журналиста, почему Армения «не признала Крым»
18:21 28.07.2020
Ніхто не вірив: Волкер пояснив, як Росії вдалося захопити Крим
17:01 28.07.2020
Заява правозахисних організацій з приводу знищення Православної церкви України у Криму
15:30 28.07.2020
У Москві провели слідчі дії у справі кримчанина Яцкіна - адвокат
15:01 28.07.2020
Министры Украины, Польши и Литвы призвали Россию вывести войска из Крыма и Донбасса
14:44 28.07.2020
Прокуратура АРК повідомила про підозру російському пілоту, який здійснював регулярні рейси до Криму
12:12 28.07.2020
«Vodafone Україна» заявляє, що припинив приймати платежі з Криму
11:03 28.07.2020
Крымских чиновников все дальше отодвигают от финансов на ФЦП
10:14 28.07.2020
Кандидатка у президенти Білорусі заявила, що Крим «фактично є російським»
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
11:46 28.07.2020
Болгарія пускатиме українців, але за умови негативного ПЛР-тесту
19:15 27.07.2020
Болгарія знову продовжила надзвичайний стан через спалах COVID-19
18:45 27.07.2020
В Болгарии произошел взрыв на газопроводе, поставка газа в Грецию приостановлена
11:30 27.07.2020
Після змін в уряді Болгарії протести на вулицях не вщухли
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
11:31 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
Всі новини країни
Греція Греція
16:46 28.07.2020
Греція розширила перелік місць, де обов'язкова маска
12:15 27.07.2020
Греція оголосила про проведення військових навчань зі стрільбами в районі острова Кастелорізо
11:45 27.07.2020
Греция намерена продать контрольный пакет акций трех портов
10:00 27.07.2020
Авіаносець США і 12 військових кораблів прибувають в Середземне море
Всі новини країни
Грузія Грузія
12:45 28.07.2020
Грузія модернізує всі свої штурмовики Су-25 та гелікоптери Мі-24
17:40 27.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии приступили к отработке новой модульной системы
19:45 23.07.2020
В Грузії заявляє про різке погіршення ситуації з COVID-19 у країні
18:00 23.07.2020
ЮВО: В ходе масштабных учений в горах Абхазии артиллеристы РФ провели боевые стрельбы
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
Всі новини країни
Росія Росія
17:41 28.07.2020
Посольство США в Німеччині застерігає фірми від участі в "Північному потоці - 2"
16:36 28.07.2020
ВМФ Росії в цьому році отримає до 14 кораблів
15:45 28.07.2020
«Ржавые ведра»: В Британии высмеяли военно-морской парад в РФ
11:17 28.07.2020
Росія буде реагувати на активізацію польотів розвідувальної авіації США над Чорним морем
Всі новини країни
Румунія Румунія
18:45 24.07.2020
У Румунії другий день поспіль понад 1,1 тисячі нових випадків COVID-19
13:31 24.07.2020
Румынские истребители поднимались на сопровождение российских Ту-22М3 над Черным морем
09:45 23.07.2020
Румыния завершила обустройство своей части переправы через Дунай Орловка-Исакча
17:25 22.07.2020
У Румунії продовжує рости кількість нових хворих: вперше більше 1000 за добу
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
16:16 28.07.2020
Туреччина зупинить геологічну розвідку в Східному Середземномор’ї після протестів Греції
10:44 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Путін та Ердоган обговорили відносини Баку та Єревана
16:15 27.07.2020
На півдні Туреччини у ДТП загинуло п'ятеро військових
14:00 27.07.2020
Берегова охорона Туреччини за місяць урятувала майже тисячу нелегалів
Всі новини країни
Україна Україна
20:45 28.07.2020
За гибель Мусы из Строгановки могут наказать его семью
20:31 28.07.2020
В оккупированном Крыму отменили проведение «Ялтинского экономического форума»
20:19 28.07.2020
Епіфаній закликав світ посилити тиск на Росію через трагічні події в окупованому Криму
20:01 28.07.2020
Перша заступниця міністра закордонних справ України закликала до посилення санкцій проти Росії через Крим
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд