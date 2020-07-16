Для міжнародної спільноти анексія Криму Росією стала повною несподіванкою, а реакція світу на ці події — запізнілою.

«Ми пізно усвідомили, що Росія дійсно має намір захопити Крим. У той момент, коли вони це робили, ніхто в це не вірив, а тому так повільно реагували. Лише після того, як Росія провела в Криму псевдореферендум, а потім і анексувала його, ми почали застосовувати санкції », — розповів спецпредставник Державного департаменту США з питань України (2017-2019 роки) Курт Волкер, передає Флот2017.

«Потрібно було допомагати Україні більше. А санкції потрібно було вводити ще до незаконного голосування. Саме тому я вважаю, що ми занадто повільно реагували. Ми нічого не робили, поки не стало надто пізно », — заявив спецпредставник Держдепу США.

При цьому Волкер переконаний, що кримський блок санкцій США проти Росії зберігатиметься до тих пір, поки півострів не повернеться під контроль України.

Також він додав, що не бачить можливостей для переговорів з Росією по Крим.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заступник секретаря РНБО України Сергій Кривонос заявив про небезпеку проведення російських військових навчань в окупованому Криму, які можуть перерости у повноцінний виток нової військової агресії РФ.