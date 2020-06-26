Припинення вогню на сході України, яке стартувало з 27 липня, погодили на тлі військової напруги між США та Росією.

Видання зазначає, що Україна вже звинуватила супротивника у порушеннях, тож довготривалий мир залишається під питанням, особливо зважаючи на те, що обидві сторони активні в Чорному морі, зазначає Newsweek, повідомляє ВВС.

Як доказ свого партнерства, Вашингтон та Київ провели щорічні спільні навчання "Сі Бриз", до яких приєдналися шість інших країн - Болгарія, Грузія, Норвегія, Румунія, Іспанія та Туреччина.

Двадцять два роки тому в них брала участь і Росія, коли стосунки між Москвою та заходом були теплішими.

"Навчання "Сі Бриз" існували до російсько-грузинського та російсько-українського конфлікту, - цитує видання військове джерело - Це мали бути навчання, в яких усі країни Чорного Моря працювали б разом, включно з Росією, але Росія несподівано вдерлася до Грузії, а потім в Україну."

Офіційний твіттер-акаунт "Сі Бриз" теж розкритикував дії Росії.

"У навчаннях "Сі Бриз-1998" Росію представляли два військові кораблі. В часи, коли російські дії дестабілізують регіон, більша міжнародна присутність у Чорному морі призвела до того, що до навчань "Сі Бриз" приєдналися десятки інших країн із солідарності!" - зазначив спільний американсько-український твіттер-акаунт "Сі Бриз" у понеділок, 27 липня.

Того ж дня Національний центр управління обороною Міноборони Росії повідомив, що російський винищувач Су-27 підіймався на перехоплення літака-розвідника США Poseidon P-8A. "Це був вже щонайменше третій випадок за тиждень в регіоні, в якому зростає напруга між США та Росією", - зазначає Newsweek.

Чорноморський флот Росії провів власні навчання в рамках раптової перевірки бойової готовності. У понеділок флот розпочав навчання з використанням протикорабельних ракетних комплексів "Бал" та "Бастіон" та самохідного артилерійського комплексу "Берег".

У США російську активність у Чорному морі поблизу американських підрозділів уважно моніторили. "Всі взаємодії були безпечними і відповідно до морських норм", - заявив Newsweek речник ВМС США у Європі та Африці Кайл Рейнс.

До навчань у Чорному морі до України та США приєдналися шість інших країн - Болгарія, Грузія, Норвегія, Румунія, Іспанія та Туреччина

Командувач Шостим флотом США віцеадмірал Юджин Блек минулого тижня говорив про те, що дії Росії в Чорному морі не вплинуть на "Сі Бриз-2020". "У росіян є повне право проводити навчання для своїх сил і тренуватися, так само як і в нас. Це міжнародні води", - заявив він журналістам.

Як зазначає Newsweek, тоді командувач ВМС Збройних Сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа виступив з іншою точкою зору, нагадавши, що в Україні "війна з Росією триває з 2014 року" і українські ВМС першими зіштовхнулися з цією загрозою в Криму.

"Росія показує всім, що Азовське і Чорне море - це зона її впливу, постійно демонструє готовність до застосування своїх сил", - наголосив Неїжпапа.

Вашингтон виступив на стороні Києва в конфлікті як політично, так і шляхом військової підтримки, зазначає Newsweek.

Після оголошення перемир'я речник Держдепартаменту Кейл Браун закликав Росію "припинити агресію і нарешті продемонструвати готовність досягти тривалого дипломатичного вирішення конфлікту".

Росія ж продовжує наполягати, що не є стороною в конфлікті на сході України. Не лякають її і санкції на кшталт виключення з "Великої вісімки". Напередодні колишній російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв назвав G8 "застарілим форматом", непотрібним Росії, підсумовує Newsweek.

Що з перемир'ям?

В цілому західні видання сумніваються у надійності укладеного перемир'я на Донбасі.

Бойовики порушили мир майже одразу після його початку опівночі 27 липня.

Нетривалими були й численні попередні спроби, зазначають ЗМІ.

Україна наполягає на завершенні конфлікту на сході, пише Bloomberg. Видання нагадує, що президент Володимир Зеленський виграв тогорічні вибори з обіцянкою припинити війну.

Українському президенту "не завадить перемога після перестановок в його уряді та національному банку, що похитнуло довіру інвесторів та виборців", пише видання. Тепер Зеленський закликає Нормандську групу підписати документ, який посилив би статус перемир'я.

Перемир'я є багатообіцяльним, але суперечки між сторонами досі не вирішено, пише Wall Street Journal.

"Залишаються точки тертя, зокрема контроль українського півострова Крим Росією та опір Києва щодо проведення виборів на позиціях сепаратистів на сході, що підриває шанси перемир'я на успіх", - зазначає видання.

Хоча Європа та США привітають будь-яке справжнє припинення вогню на сході України, це навряд чи призведе до значного послабле