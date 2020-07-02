Польща і Литва засуджують російську агресію та підтримують вступ України в НАТО і ЄС

17:21 28.07.2020   Україна

Польща, Литва та України засуджують агресію Росії в Україні, підтримують євроінтеграцію України і виступають за надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО та подальшу інтеграцію Києва з Північноатлантичним союзом.

Про це йдеться у спільній декларації міністрів закордонних справ України, Республіки Польща та Литовської Республіки щодо заснування “Люблінського трикутника”, повідомляє Укрінформ.

“Міністри закордонних справ заявляють про незмінність позиції щодо рішучого засудження спроби анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Вони не визнаю̀ть і ніколи не вѝзнають цієї спроби. Вони також закликають Російську Федерацію вивести свої війська з тих частин Донецької та Луганської областей України, де вони продовжують перебувати”, - наголошується у декларації міністрів.

Вони закликали Росію “припинити свою агресію проти України, а також тимчасову окупацію території України – Криму та частини Донецької та Луганської областей України”.

Сторони підтвердили “міцну підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України і вітають її європейський вибір”.

Водночас міністри зазначили, що із задоволенням відзначають надання Україні статусу партнера з розширеними можливостями НАТО.

“Міністри підтримують прагнення України до членства в НАТО. Надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО має стати наступним кроком у цьому напрямку”, - йдеться у спільній декларації.

У документі міністри наголосили про готовність поглиблювати і розширювати українсько-польсько-литовське співробітництво у військовій та політико-економічній сферах, щодо реалізації в регіональних проєктів. Відтак для реалізації цих цілей міністри заснували тристоронню платформу для політичного, економічного та соціального співробітництва між Україною, Республікою Польща, та Литовською Республікою – «Люблінський трикутник».

Як зазначається в декларації, в рамках “трикутника” міністри проводитимуть регулярні зустрічі, зокрема на полях багатосторонніх заходів, та за участі обраних партнерів. Вони також організовуватимуть консультації на рівні керівництв МЗС свої країн та утворять в міністерствах закордонних справ посади представників з питань співробітництва в рамках «Люблінського трикутника».

Як повідомлялося, 28 липня у Польщі міністри закордонних справ України, Польщі та Литви заявили про створення "Люблінського трикутника" – нової платформи для політичного, економічного та соціального співробітництва.



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