23 липня 2020 року архієпископу Сімферопольському та Кримському Православної церкви України (ПЦУ) Клименту так звана «служба судових приставів» Криму вручила постанову про знесення храму ПЦУ в Євпаторії.

Рішення про знесення культової споруди, всупереч положенням міжнародного права, було ухвалено «кримським судом» через нібито відсутність у відповідача доказів, які підтверджують «законність використання земельної ділянки та будівлі» релігійною громадою ПЦУ у Євпаторії.

Цей факт є черговим підтвердження системної політики РФ з метою знищення ПЦУ та української культури на окупованому півострові. Так, у минулому році збільшився тиск на ПЦУ, коли 3 березня 2019 року співробітники МВС РФ безпідставно затримали на 7 годин архієпископа Климента. У квітні «Управління міністерства юстиції РФ по Криму» відмовилося зареєструвати місцеву релігійну організацію за заявкою архієпископа Климента. 8 червня «Арбітражний суд» Криму ухвалив рішення розірвати угоду оренди приміщень, в яких розташовувався діючий кафедральний собор ПЦУ. Приводом слугувала заборгованість у розмірі 2,3 гривні. 24 липня 2019 року архієпископ Климент повідомив, що під виглядом ремонту з Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира й Ольги в Сімферополі викрадено весь церковний обладунок єпархіального управління. Тепер окупаційна влада намагається знищити храм у Євпаторії.

Політика російської влади в окупованому Криму в сфері свободи релігії є дискримінаційною та нетерпимою майже до всіх релігійних конфесій, окрім Російської православної церкви та Української православної церкви Московського патріархату. Всі інші релігійні організації постійно стикаються з порушеннями релігійних прав через норми російського закону, спрямованого на істотне обмеження свободи віросповідання, а мусульмани та прибічники релігійної групи “Свідки Єгови” стають жертвами кримінального переслідування та позбавлення волі виключно через їхні релігійні переконання.

Перешкоджаючи діяльності ПЦУ та інших “небажаних” в окупованому Криму конфесій, Російська Федерація порушує міжнародні зобов’язання щодо забезпечення свободи релігії і недискримінації (зокрема, ст. 9, 14 Європейської конвенції з прав людини; ст.18, 19, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, а також положення Декларації про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії чи переконань 1981 р. Також РФ порушує норми IV Женевської Конвенції 1949 р. (ст. 58), яка зобов’язує державу-окупанта забезпечити служителям культу право надавати духовну допомогу своїм одновірцям.

З огляду на це, вимагаємо від Російської Федерації та окупаційної влади Криму:

скасувати протизаконну постанову про знесення храму Православної церкви України в Євпаторії;

негайно припинити втручання у діяльність ПЦУ та інших конфесій у Криму;

забезпечити право жителів Криму на свободу віросповідання, вираження поглядів і недискримінацію відповідно до своїх міжнародних зобов’язань.

Закликаємо міжнародні організації та уряди іноземних держав:

засудити дії РФ щодо втручання у діяльність Православної церкви України та інших релігійних конфесій в окупованому Криму;

продовжувати тиск на російський уряд, щоб зупинити переслідування ПЦУ та інших конфесій в тимчасово окупованому Криму.

Ми закликаємо уряд України:

здійснювати постійний моніторинг ситуації щодо порушення прав ПЦУ в окупованому Криму і вчасно реагувати на такі порушення;

вжити всіх доступних заходів для захисту Кримської єпархії ПЦУ і власності, яка знаходиться у її користуванні.

Кримська правозахисна група

Крим СОС

Центр прав людини ZMINA

Центр громадянських свобод

Об’єднання родичів політв’язнів Кремля

ЦГП “Альменда”

Дім прав людини Крим

Регіональний центр прав людини

Українська Гельсінська спілка з прав людини