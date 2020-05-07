Греція розширила перелік місць, де обов'язкова маска

16:46 28.07.2020   Греція

Греція розширила перелік громадських закритих приміщень, де носіння маски є обов’язковим, щоб стримати поширення коронавірусу після незначного сплеску.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Дотепер маски були обов'язковими лише в супермаркетах та в громадському транспорті.

За новими правилами, маски слід носити в приміщеннях комунальних та державних служб, банках, ліфтах, невеликих магазинах, пекарнях, м'ясних крамницях, перукарнях і салонах краси.

Норма набуде чинності з середи, 29 липня.

Греції вдалося стримати поширення COVID-19 до 4227 підтверджених випадків і 202 випадків смерті після раннього введення карантинних заходів. 

 



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