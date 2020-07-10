ВМФ Росії в цьому році отримає до 14 кораблів
|16:36 28.07.2020
|Росія
Об’єднана суднобудівна корпорація (ОСК) передасть в цьому році ВМФ РФ до 14 бойових кораблів.
Про це повідомляють ЗМІ РФ, передає Український мілітарний портал.
Всього наразі корпорація займається будівництвом 50 кораблів для російського Військово-морського флоту.
«Ми зосереджені на виконанні державного оборонного замовлення. Плани на здачу у 2020 році – 14 кораблів, що, загалом, для нас в порівнянні з радянським періодом є рекордом», – розповів глава ОСК Олексій Рахманов.
При цьому Рахманов раніше визнавав, що деякі з 14 запланованих до здачі кораблів «знаходяться в зоні ризику».
У підсумку, за його словами, ВМФ РФ може отримати від 11 до 14 суден.
Військові замовлення займають близько 83% виручки Об’єднаної суднобудівної корпорації, через що прибутковість компанії залишається на рівні 1%.
У травні цього року стало відомо, що уряд РФ затвердив програму фінансового оздоровлення ОСК, загальний обсяг проблемних боргів якої становив 68 млрд рублів. За даними ЗМІ, на ці цілі з бюджету виділять 30 млрд рублів, а кредити ще на 38 млрд будуть реструктуровані.
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