Туреччина зупинить геологічну розвідку в Східному Середземномор’ї після протестів Греції

16:16 28.07.2020   Туреччина

Туреччина вирішила призупинити розвідувальні роботи для виявлення нафти і газу у спірних водах Східного Середземномор’я.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Зазначається, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав своїм помічникам "бути конструктивними і відкласти це (геологічну розвідку. – Ред.) на деякий час", заявив прессекретар президента Ібрагім Калин.

Минулого тижня Туреччина оголосила про плани направити дослідницьке судно Oruc Reis і два допоміжних судна для проведення операцій до 2 серпня у водах на південь від грецьких островів Родос, Карпатос і Кастеллорізо. Ця заява посилила напруженість у відносинах з сусідньою Грецією і викликала критику з боку США, Франції та інших європейських країн.

Туреччина звинуватила Грецію в спробі позбавити її вигод від виявлення нафти і газу в Егейському морі і Східному Середземномор'ї, стверджуючи, що морські кордони для комерційної експлуатації повинні бути розділені між Грецією і Туреччиною на рівноправній основі. Афіни заявляють, що позиція Туреччини є порушенням міжнародного права.

"Кожен повинен продовжувати працювати на своїх континентальних шельфах і вести спільну роботу в спірних районах", - сказав Калин. Він також заявив, що двосторонні питання з Грецією повинні вирішуватися через діалог, а не через погрози з приводу заявки Туреччини на членство в Європейському Союзі.

У понеділок офіційний представник грецького уряду Стеліос Петсас заявив, що Туреччина виводить Військово-морські судна зі спірного району, додавши, що Афіни як і раніше готові вступити в переговори з Туреччиною "в рамках міжнародного права і добросусідських відносин".



Ще на цю тему:

10:44 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Путін та Ердоган обговорили відносини Баку та Єревана
17:30 24.07.2020
У Стамбулі святкують перетворення собору Святої Софії на мечеть / Фото
12:45 24.07.2020
Мусульмани проводять п’ятничні молитви у Святій Софії вперше за 86 років після того, як музей став мечеттю
11:30 21.07.2020
Президент Турции озвучил условие долгосрочного мира на Кипре
15:15 16.07.2020
В уряді Туреччини розповіли, як далі працюватиме Свята Софія
12:45 16.07.2020
На території Айя-Софії у Стамбулі демонтували музейний знак
18:41 14.07.2020
Мечеть замість собору: Берлін дорікнув Анкарі, що не порадилася з ЮНЕСКО
14:41 14.07.2020
Туреччина ховатиме християнські мозаїки Святої Софії під час молитов
19:45 13.07.2020
ЄС закликає Туреччину переглянути рішення про перетворення Святої Софії на мечеть
15:30 13.07.2020
МИД Турции осудил провокацию ВС Армении против Азербайджана
17:41 10.07.2020
Суд Туреччини дозволив перетворити Собор Святої Софії на мечеть
11:44 10.07.2020
Представник Ердогана про передачу собору Святої Софії під мечеть: це не заважатиме туристам
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
11:46 28.07.2020
Болгарія пускатиме українців, але за умови негативного ПЛР-тесту
19:15 27.07.2020
Болгарія знову продовжила надзвичайний стан через спалах COVID-19
18:45 27.07.2020
В Болгарии произошел взрыв на газопроводе, поставка газа в Грецию приостановлена
11:30 27.07.2020
Після змін в уряді Болгарії протести на вулицях не вщухли
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
11:31 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
Всі новини країни
Греція Греція
16:46 28.07.2020
Греція розширила перелік місць, де обов'язкова маска
12:15 27.07.2020
Греція оголосила про проведення військових навчань зі стрільбами в районі острова Кастелорізо
11:45 27.07.2020
Греция намерена продать контрольный пакет акций трех портов
10:00 27.07.2020
Авіаносець США і 12 військових кораблів прибувають в Середземне море
Всі новини країни
Грузія Грузія
12:45 28.07.2020
Грузія модернізує всі свої штурмовики Су-25 та гелікоптери Мі-24
17:40 27.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии приступили к отработке новой модульной системы
19:45 23.07.2020
В Грузії заявляє про різке погіршення ситуації з COVID-19 у країні
18:00 23.07.2020
ЮВО: В ходе масштабных учений в горах Абхазии артиллеристы РФ провели боевые стрельбы
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
Всі новини країни
Росія Росія
17:41 28.07.2020
Посольство США в Німеччині застерігає фірми від участі в "Північному потоці - 2"
16:36 28.07.2020
ВМФ Росії в цьому році отримає до 14 кораблів
15:45 28.07.2020
«Ржавые ведра»: В Британии высмеяли военно-морской парад в РФ
11:17 28.07.2020
Росія буде реагувати на активізацію польотів розвідувальної авіації США над Чорним морем
Всі новини країни
Румунія Румунія
18:45 24.07.2020
У Румунії другий день поспіль понад 1,1 тисячі нових випадків COVID-19
13:31 24.07.2020
Румынские истребители поднимались на сопровождение российских Ту-22М3 над Черным морем
09:45 23.07.2020
Румыния завершила обустройство своей части переправы через Дунай Орловка-Исакча
17:25 22.07.2020
У Румунії продовжує рости кількість нових хворих: вперше більше 1000 за добу
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
16:16 28.07.2020
Туреччина зупинить геологічну розвідку в Східному Середземномор’ї після протестів Греції
10:44 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Путін та Ердоган обговорили відносини Баку та Єревана
16:15 27.07.2020
На півдні Туреччини у ДТП загинуло п'ятеро військових
14:00 27.07.2020
Берегова охорона Туреччини за місяць урятувала майже тисячу нелегалів
Всі новини країни
Україна Україна
20:45 28.07.2020
За гибель Мусы из Строгановки могут наказать его семью
20:31 28.07.2020
В оккупированном Крыму отменили проведение «Ялтинского экономического форума»
20:19 28.07.2020
Епіфаній закликав світ посилити тиск на Росію через трагічні події в окупованому Криму
20:01 28.07.2020
Перша заступниця міністра закордонних справ України закликала до посилення санкцій проти Росії через Крим
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд