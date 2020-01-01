Заступник глави МЗС Боднар обговорив із послом Азербайджану питання безпеки на Південному Кавказі
|16:01 28.07.2020
|Україна
Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар та посол Азербайджанської Республіки в Україні Ельміра Ахундова під час зустрічі обговорили розвиток українсько-азербайджанського стратегічного партнерства та питання безпеки на Південному Кавказі.
"Під час зустрічі сторони обговорили широкий спектр питань, пов'язаних із розвитком українсько-азербайджанського стратегічного партнерства та ситуацією з безпекою на Південному Кавказі, зокрема нещодавнє загострення на кордоні між Азербайджаном і Вірменією", повідомляє прес-служба МЗС України, передає Інтерфакс-Україна.
Так, Боднар подякував послу за звернення до азербайджанської громади в Україні із закликом до стриманості та виваженості. Він також додав, що на сьогодні важливо докласти всіх зусиль для підтримки міжнаціонального миру в Україні.
Дипломати також обговорили поглиблення політичної взаємодії та реалізацію проектів у торговельно-економічній сфері.
"Відбувся також обмін думками щодо активізації взаємодії в рамках ГУАМ (Організація за демократію та економічний розвиток - ІФ), де головує Азербайджанська Республіка", - йдеться у повідомленні.
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