Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар та посол Азербайджанської Республіки в Україні Ельміра Ахундова під час зустрічі обговорили розвиток українсько-азербайджанського стратегічного партнерства та питання безпеки на Південному Кавказі .

"Під час зустрічі сторони обговорили широкий спектр питань, пов'язаних із розвитком українсько-азербайджанського стратегічного партнерства та ситуацією з безпекою на Південному Кавказі, зокрема нещодавнє загострення на кордоні між Азербайджаном і Вірменією", повідомляє прес-служба МЗС України, передає Інтерфакс-Україна.

Так, Боднар подякував послу за звернення до азербайджанської громади в Україні із закликом до стриманості та виваженості. Він також додав, що на сьогодні важливо докласти всіх зусиль для підтримки міжнаціонального миру в Україні.

Дипломати також обговорили поглиблення політичної взаємодії та реалізацію проектів у торговельно-економічній сфері.

"Відбувся також обмін думками щодо активізації взаємодії в рамках ГУАМ (Організація за демократію та економічний розвиток - ІФ), де головує Азербайджанська Республіка", - йдеться у повідомленні.