Британский таблоид Daily Mail опубликовал снимки парада российских боевых кораблей на Неве.

Обсуждая увиденное, читатели британского издания раскритиковали российский ВМФ, припомнив недавний пожар на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» и назвав его «дизельком», информирует enovosty.com/news.

Кроме того, читатели Daily Mail, посмотрев фото, посчитали, что ВМФ России – «в основном это небольшие патрульные корабли», которые больше напоминают «ржавые вёдра».

«Российский флот проиграет даже в обычном конфликте. Их единственный авианосец недавно загорелся и вряд ли вернется в строй. Посмотрите на фото, в основном это небольшие патрульные корабли», — написал Freshman315.

«Ржавые вёдра», — заявил petemck.

«Я уверен, что все россияне, живущие в бедности, вряд ли будут рады еще 40 военным кораблям», — отметил jezza.

«Между тем единственный российский авианосец работает на дизельном топливе и должен ходить в сопровождении буксира, потому что он регулярно ломается», — заявил пользователь Nofoolsneedapply.

