«Ржавые ведра»: В Британии высмеяли военно-морской парад в РФ

15:45 28.07.2020   Росія

Британский таблоид Daily Mail опубликовал снимки парада российских боевых кораблей на Неве.

Обсуждая увиденное, читатели британского издания раскритиковали российский ВМФ, припомнив недавний пожар на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» и назвав его «дизельком», информирует enovosty.com/news.

Кроме того, читатели Daily Mail, посмотрев фото, посчитали, что ВМФ России – «в основном это небольшие патрульные корабли», которые больше напоминают «ржавые вёдра».

«Российский флот проиграет даже в обычном конфликте. Их единственный авианосец недавно загорелся и вряд ли вернется в строй. Посмотрите на фото, в основном это небольшие патрульные корабли», — написал Freshman315.

«Ржавые вёдра», — заявил petemck.

«Я уверен, что все россияне, живущие в бедности, вряд ли будут рады еще 40 военным кораблям», — отметил jezza.

«Между тем единственный российский авианосец работает на дизельном топливе и должен ходить в сопровождении буксира, потому что он регулярно ломается», — заявил пользователь Nofoolsneedapply.
 



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