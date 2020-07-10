«Ржавые ведра»: В Британии высмеяли военно-морской парад в РФ
|15:45 28.07.2020
|Росія
Британский таблоид Daily Mail опубликовал снимки парада российских боевых кораблей на Неве.
Обсуждая увиденное, читатели британского издания раскритиковали российский ВМФ, припомнив недавний пожар на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» и назвав его «дизельком», информирует enovosty.com/news.
Кроме того, читатели Daily Mail, посмотрев фото, посчитали, что ВМФ России – «в основном это небольшие патрульные корабли», которые больше напоминают «ржавые вёдра».
«Российский флот проиграет даже в обычном конфликте. Их единственный авианосец недавно загорелся и вряд ли вернется в строй. Посмотрите на фото, в основном это небольшие патрульные корабли», — написал Freshman315.
«Ржавые вёдра», — заявил petemck.
«Я уверен, что все россияне, живущие в бедности, вряд ли будут рады еще 40 военным кораблям», — отметил jezza.
«Между тем единственный российский авианосец работает на дизельном топливе и должен ходить в сопровождении буксира, потому что он регулярно ломается», — заявил пользователь Nofoolsneedapply.
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