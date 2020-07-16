У Москві в понеділок, 27 липня, пройшли слідчі дії у справі кримчанина Івана Яцкіна, обвинуваченого Росією в шпигунстві.

Про це адвокат Микола Полозов повідомив у Facebook, передає Укрінформ.

«У рамках проведення слідчих дій зустрівся з українським політв'язнем Іваном Яцкіним. Іван Григорович почувається задовільно. Трохи розповів про умови утримання», - зазначив Полозов.

За його словами, в СІЗО «Лефортово» досі діє масковий режим, марлеві маски видають щодня, «виходить вони не одноразові, а одноденні». Раз на тиждень обробляють камеру дезинфікуючим розчином. Зрідка заміряють температуру. Вже майже місяць Яцкін чекає обіцяного кип'ятильника зі складу.

«Великою проблемою залишається затримка листів. Надходять із запізненням 2-3 тижні. Причому, згідно з описом, мінімум три листи втратили, він сподівається, що не назавжди. Нещодавно приходили представники ГСК (Громадської спостережної комісії із захисту прав людини в місцях примусового утримання - ред.), Іван Яцкін повідомив їм про складнощі з листуванням. Начебто дозволили передачі, будемо з'ясовувати. Скучив за українським салом та іншою нормальною їжею з волі», - розповів адвокат.

Він зазначив також, що особливу подяку кримчанин висловлює консулам України за матеріальну підтримку. Завдяки їй він може замовляти необхідні для тюремного побуту речі в тюремному кіоску. «Також Іван Григорович сподівається на те, що його заява, яку він направляв до Офісу Президента України, не загубилася, і його включать до списку на обмін», - резюмує адвокат.

Як повідомлялося, в середині червня термін тримання Івана Яцкіна під вартою було продовжено на два місяці - до 16 серпня. В апеляційній скарзі на це рішення було відмовлено.

Уродженець села Войкове Первомайського району АРК Іван Яцкін був затриманий восени 2019 року, в кінці грудня його вивезли до Москви і тримають в СІЗО "Лефортово". Яцкіна обвинувачують в тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

У Яцкіна на утриманні четверо неповнолітніх дітей, його молодша дочка народилася вже після його арешту.