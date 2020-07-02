Якби Росія наважилася б на повномасштабне вторгнення в Україну, США б точно не мовчали. І їхня реакція була б негативною. Але проблема в тому, що Вашингтон майже нічого не робить, щоб попередити такий російський наступ.

Про це під час дискусії в Atlantic Council сказав старший науковий співробітник програми з захисту прав людини і демократії імені Вацлава Гавела в Міжнародному університеті Флориди Девід Крамер, передає УНІАН.

"Частково це відображає катастрофічну політику щодо України, яка почалася після обрання президента Володимира Зеленського", - вважає він. Крамер зауважив, що в цілому політика адміністрації Дональда Трампа щодо України мала й хороші епізоди.

Наприклад, Вашингтон передав Києву летальну зброю, допомагає Україні відбудувати свої ВМС.

Крім того, американські й українські військові проводять разом військові навчання в Чорному морі. Місія США в ОБСЄ теж послідовно займає тверду позицію в питанні України. А минулого тижня Держсекретар Майк Помпео наголосив, що його країна ніколи не визнає анексію Криму. При цьому він засудив російське вторгнення в Україну й Грузію. Але Крамер також наголосив, що було й багато неправильних вчинків з боку Вашингтону. Американський президент абсолютно невиправдано втягнув Володимира Зеленського у внутрішню американську політику. Українського президента досі не запросили в Овальний кабінет. А тепер в часи пандемії коронавірусу це ще й не можливо.

"Якщо президент Трамп справді не піднімав під час телефонних розмов з Путіним минулого тижня питання російських винагород за вбивство солдатів США в Афганістані, тоді він точно не буде реагувати на те, що Росія може зробити в Україні. Адже якщо він не бореться за власних солдатів, він не буде битися й за українців", - вважає Крамер.

Він також вказав на те, що впродовж останніх місяців увага США була повністю зосереджена на Китаї. Але вони майже не звертали увагу на ті реальні загрози, які надходять з боку Путіна. "Я боюся, що Путін вважає Трампа слабким, а США - розділеними, поляризованими й зосередженими на пандемії й економічних проблемах. ЄС теж неконсолідований. НАТО без лідера. Тож в його очах Захід не буде перешкодою для вторгнення. На мою думку, перешкодою для нього буде політична криза, яка наростає на Далекому сході Росії. Путін, напевне, переживає, щоб всі ті протести не поширилися на інші регіони країни", - сказав американський експерт.

У свою чергу, російський військовий аналітик Павло Фельгенгауер сумнівається, що широкомасштабне вторгнення Росії в Україну якось допоможе Путіну у вирішенні внутрішніх російських проблем. Він вказав, що у 2014 році було кілька моментів, коли російська армія могла піти у відкритий наступ проти українських військових. Але російський президент з певних причин утримався від цього.

"Він вирішив цього не робити. Вочевидь, він думає, що може дочекатися, поки потрібні йому плоди не достигнуть. Поточні політичні проблеми в Росії, на мою думку, не означають, що ми підемо в наступ. Гадаю, більш вірогідно, що цього не станеться. Але те, що справді може дати поштовх швидкій атаці Росії проти України - це початок внутрішніх проблем в самій Україні. Якщо почнуться протести або новий Майдан чи щось ще в тому дусі. В такому випадку у Росії буде велика спокуса зайти", - вважає Фельгенгауер.



