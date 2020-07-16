Министры Украины, Польши и Литвы призвали Россию вывести войска из Крыма и Донбасса
|15:01 28.07.2020
|Крим
Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы – Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс – призвали Россию прекратить агрессию и вывести свои войска с территории аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса.
Об этом говорится в декларации, которую приняли главы внешнеполитических ведомств трех стран, сообщают Крым.Реалии.
«Принимая во внимание российскую агрессию, который проходит в Украине, министры выражают готовность координировать свою деятельность с целью обеспечения соблюдения международного права, как на уровне трехстороннего сотрудничества, так и в рамках международных организаций (НАТО, Европейский Союз, ООН, Совет Европы, ОБСЕ)», – говорится в сообщении.
В декларации министры подтверждают свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
«Министры иностранных дел заявляют о неизменности позиции по решительному осуждению попытки аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя. Они не признают и никогда не признают эту попытку. Они также призывают Российскую Федерацию вывести свои войска из тех частей Донецкой и Луганской областей Украины, где они продолжают находиться», – отмечается в декларации.
В МИД России пока никак не отреагировали на заявления министров иностранных дел Украины, Польши и Литвы.
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