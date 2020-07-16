Прокуратура АРК повідомила про підозру російському пілоту, який здійснював регулярні рейси до Криму

14:44 28.07.2020   Крим

Пілот російської авіакомпанії багаторазово порушив міжнародні правила перельотів, переправляючи з РФ на територію українського Криму пасажирів. Пілот здійснював перельоти з Росії в тимчасово закритий для польотів аеропорт Сімферополя.

Про це 28 липня повідомляє пресслужба прокуратури АРК, повідомляє ASPI news.

Повідомляється, що пілотові повідомлено про підозру в порушенні правил міжнародних польотів і в незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Порушення потрапляють під санкції статті 334 КК України, частини 1 і статті 332 КК України, частини 2.

У прокуратурі поінформували, що під час розслідування було встановлено факти ігнорування пілотом однієї з російських авіакомпаній розпорядження КМУ №424-р від 30.04.2014 року. Повідомляється, що пілот порушував встановлені обмеження здійснення польотів у межах окупованого півострова.

Російський льотчик, не маючи відповідного дозволу Державної авіаційної служби України, неодноразово здійснював авіарейси і незаконно переправляв осіб через державний кордон на територію окупованого півострова, порушуючи при цьому правила міжнародних польотів. Зараз пілот оголошений у розшук.

Раніше повідомлялося, що на початку липня поточного року російський пасажирський літак зайшов у повітряний простір України, коли виконував рейс "Анапа-Санкт-Петербург". Літак "Уральських авіаліній", крім Луганської та Харківської областей, пролетів через територію ОРДЛО, а потім повернувся в повітряний простір Російської Федерації.

Варто нагадати, що 27 липня Нідерланди вкотре підкреслили, що не визнають анексію Росією українського півострова Крим і будуть продовжувати санкції до повної деокупації АРК. Крім того, нідерландська дипломатична місія в Україні зазначила регулярне порушення прав і свобод кримських татар на території Криму.

 

 



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