Російська Федерація привела в готовність свої штаби і мобілізаційну базу в тимчасово окупованому Криму. У зв'язку з цим навчання, які проводить країна-агресорка, будь-якої миті можуть перерости в активні бойові дії.

Таку думку висловив заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони України Сергій Кривонос, пише OBOZREVATEL.

Він також підкреслив, що Росія може почати агресію проти нашої країни будь-якої миті і з будь-якої ділянки кордону, зокрема й із території захопленого Кримського півострова.

"Коли штаби і мобілізаційна база підготовлені, а вони вже підготовлені в Криму, цей потенціал під виглядом резервістів може прибути спочатку на навчання, а навчання можуть перейти в активну фазу бойових дій, це відбувається дуже швидко. Сьогодні вранці це ще навчання, а завтра вранці – це вже початок агресії", – пояснив Кривонос.

Водночас заступник секретаря РНБО запевнив, що Україна готова до будь-яких загроз із боку ворога. "Всі загрози, які можуть існувати, вони давно вже опрацьовані Генеральним штабом, і постійно переглядаються ці питання. І ці плани існують. І наші війська також проходять навчання і підготовку з протидії", – стверджує Кривонос.

Водночас, за його словами, в Україні повинні чітко розуміти, що в разі агресії розраховувати слід переважно на свої сили.

"Ми чітко повинні розуміти, що ми одні на полі й у нас не так багато країн, які нас підтримують. Нас підтримують країни Балтії, Польща, тому що вони розуміють ту загрозу, яка йде з боку Росії, і вони розуміють, що ми зараз для них союзники – ми повинні підтримувати. Нас підтримує Великобританія, яка розуміє таку загрозу з боку Росії, нас підтримують США, нас підтримує Канада, нас підтримує Японія. Інші країни Європи грають під дудку Росії", – вважає Кривонос.

Як повідомляв колишній представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер уважає, що Росія навряд чи здійснить військове вторгнення в Україну з території окупованого Криму, незважаючи на наявність усіх можливостей для цього.