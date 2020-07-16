Історія смерті трирічного Муси Сулейманова у Криму нагадує трагедію у 2015 році, коли на Егейське узбережжя Туреччини викинуло тіло трирічного сирійця Айла Курді.

Як пише у Facebook журналіст Осман Пашаєв, сім'я Курді тікала від сирійської війни і намагалася на надувному човні дістатися грецького острова. Вижив тільки батько, в морі загинули дружина і двоє дітей, передає OBOZREVATEL.

"Смерть трирічної дитини в червоній футболці стала докором всьому цивілізованому світу, що висловлював чергову стурбованість сотням тисяч смертей і мільйонам людей, які втратили все", – зазначив він.

За словами Пашаєва, Муса загинув у дренажній ямі під Сімферополем, і в інтернеті не буде хвилюючих картинок, як було 5 років тому.

"У тридцятирічної жінки у Криму, що залишилася з трьома неповнолітніми дітьми і двома літніми батьками, чоловіка якої півтора року тримають у заручниках в окупаційній в'язниці після облав на цивільних журналістів і активістів, немає світової медіа-сцени", – констатував журналіст.

Він наголосив, що повільну окупацію Криму не висвітлює Reuters і Associated Press, у сіру зону лише зрідка потрапляють міжнародні журналісти.

"Смерть Муси Сулейманова не надихає pinterest. Давньогрецькій трагедій потрібен був автор, "новогрецькій" – дистрибуція", – підсумував Пашаєв.

Як повідомлялося раніше, у вересні 2015 року світові ЗМІ опублікували шокуючі кадри загибелі сирійської дитини на пляжі недалеко від турецького курорту Бодрум. Він був одним із 12 сирійських біженців, які намагалися дістатися грецького острова Кос.

Тіло трирічного сирійця Айла Курді Dogan News Agency

Малюнок на підтримку загиблого сирійського хлопчика Facebook Османа Пашаєва