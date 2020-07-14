Из «Артека» отчислили 72 детей из оккупированного Крыма

14:01 28.07.2020   Крим

 1060 ребят из оккупированных Крыма и Севастополя, буквально через несколько дней к ним присоединились еще 215 школьников. Но летний отдых в лагере порадовал далеко не всех детей.

Как сообщили в "министерстве образования, науки и молодежи" оккупированного Крыма, на сегодняшний день из «Артека» отчислено 72 ребенка. Причина – «медицинские показания», сообщает  КрымPRESS.

Представители МДЦ «Артек» и "министерства" здравоохранения оккупированного Крым разъяснили, что в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил, дети, с признаками инфекционных заболеваний должны быть незамедлительно изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей).

"Заместитель директора" МДЦ Евгения Елисеева сообщила о том, что на сегодняшний день из «Артека» отчислено 72 ребенка по медицинским показаниям в связи с тем, что лагерь не имеет лицензии на осуществление медицинской деятельности, поэтому дети не могут находиться в изоляторе более 24 часов.

Таким образом, любой ребенок с признаками заболевания: температурой, насморком, расстройством желудка, головной болью, просто общим недомоганием… помещается в изолятор, а спустя сутки (если резко не выздоровеет) уже не может находиться в МДЦ.

Пропорция отчисленных за почти 2 недели первой смены этого года – 5-6%.

Интересно, такая «текучка» в «Артеке» каждое лето?

Или это «бдительные меры», связанные с коронавирусом?

И такая же ситуация во всех, без исключения, детских оздоровительных лагерях?



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