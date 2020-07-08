Договір на евакуацію танкера Delfi підпишуть до кінця серпня, - Криклій
|13:43 28.07.2020
|Україна
Договір на евакуацію затонулого біля берегів Одеси танкера Delfi підпишуть до кінця серпня. На сьогодні розглядаються два варіанти того, як його приберуть з пляжу.
Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає РБК-Україна.
За його словами, на сьогодні розглядають два можливі варіанти евакуації: підняття танкера або розрізання на дві частини.
"Останній - це крайня міра. Упевнений, тепер ми швидше вирішимо проблему з танкером і, нарешті, звільнимо пляж "Дельфін" від токсичного металобрухту завдяки глибокому розумінню ситуації", - зазначив Криклій.
Він додав, що Адміністрація морських портів України вибере компанію-підрядника для евакуації судна, а договір на виконання робіт підпишуть до кінця серпня.
Нагадаємо, минулого тижня провалилася чергова операція з підйому танкера Delfi, зокрема, в одного з буксирів не витримав трос.
Також повідомлялося, що затоплення танкера Delfi визнають техногенною катастрофою, що дасть Адміністрації морських портів можливість прибрати корабель за спрощеною процедурою.
Танкер затонув біля берегів Одеси ще в листопаді минулого року. Час від часу з нього розливаються нафтопродукти.
Ще на цю тему:
Авіакатастрофа МАУ: "чорні скриньки" підтвердили "незаконне втручання" в роботу літака
У владельца танкера Delfi осталась последняя попытка поднять судно
Шмигаль доручив Криклію взяти питання затонулого танкера Delfi під особистий контроль
Глава Одесской ОГА Куцый просит разрешить принудительное удаление затонувшего танкера Delfi: Судовладелец не справился
Катастрофа лайнера МАУ: Міжнародна група відреагувала на передачу "чорних скриньок" у Францію
Катастрофа лайнера МАУ під Тегераном: МЗС Канади повідомило про передачу "чорних скриньок" у Париж
В Одесі стався ще один витік пального із танкеру Delfi
Україна не згодна з тим, що літак МАУ в Ірані був збитий через людську помилку, - Кулеба