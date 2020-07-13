У ЗСУ за добу виявили 13 нових випадків COVID-19, хворіють 160 осіб
|13:13 28.07.2020
|Україна
У Збройних силах України за минулу добу зафіксовано 13 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, нині хворіють 160 осіб.
"Станом на 10:00 28 липня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 160 осіб. Загалом за час пандемії одужали - 579 осіб, летальних випадків - 5", - йдеться в повідомленні командування Медичних сил ЗСУ, на сторінці у Facebook, передає Інтерфакс-Україна.
Так, за минулу добу зареєстровано 13 нових випадків COVID-19. З них у закладах охорони здоров'я перебувають чотири особи (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону - один військовослужбовець та один працівник ЗСУ, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – двоє військовослужбовців).
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби також перебувають дев'ять осіб (Київська область - два працівники ЗСУ, Львівська область - три військовослужбовці, Житомирська область - три працівники ЗСУ, Рівненська область - один працівник ЗСУ). Зазначається, що стан здоров'я хворих задовільний.
Загалом на ізоляції (зокрема самоізоляції) перебуває 521 особа. Кількість військовослужбовців, у яких завершується ізоляція у найближчі три доби - 122 людини.
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