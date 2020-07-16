Історію із загибеллю в Криму трирічного Муси Сулейманова має бути донесено до уваги світової спільноти
|13:04 28.07.2020
|Крим
Загибель у Криму трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова має бути розслідувано й доведено до уваги світової спільноти.
Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає Інтерфакс-Україна.
"Питання підтримки політичних в'язнів у тимчасово окупованому Криму перебувають на постійному контролі з боку МЗС. 1 липня відбулося засідання Платформи дій зі звільнення Росією українських політичних в'язнів, на якому результативно обговорено скоординовані дії органів державної влади та громадського сектору з цієї проблематики", - наголосила Джапарова.
Заступник міністра зазначила, що ситуація із загибеллю трирічного Муси Сулейманова має бути ретельно вивчена, розслідувана і доведена до уваги світової спільноти".
"Ключовий інструмент поліпшення становища вже утримуваних агресором політв'язнів - публічність. Є ідея ввести інститут менторства, щоб авторитетні у світі люди висловлювали солідарність із кримськими громадськими журналістами. Чим голосніше звучатимуть наші голоси в ООН, Європарламенті, ОБСЄ, Раді Європи, тим більше шансів на полегшення положення тих, кого окупанти грубо позбавили волі й тримають у нелюдських умовах".
Як повідомлялося, трирічний Муса Сулейманов зник увечері 24 липня в Криму. На його пошуки приїхали декілька тисяч людей з усього півострова. 26 липня управління МНС Росії у Криму повідомило, що тіло дитини знайдено. В управлінні МВС Росії у Криму стверджували, що Муса Сулейманов помер через утоплення. Тіло хлопчика було знайдено в одній із вигрібних ям поруч із будинком.
26 липня президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з Володимиром Путіним порушив питання звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова у зв'язку з трагічною загибеллю його трирічного сина.
Загибла дитина - син журналіста, фігуранта сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Руслана Сулейманова.
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