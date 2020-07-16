Історію із загибеллю в Криму трирічного Муси Сулейманова має бути донесено до уваги світової спільноти

13:04 28.07.2020   Крим

Загибель у Криму трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова має бути розслідувано й доведено до уваги світової спільноти.

Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає Інтерфакс-Україна.

"Питання підтримки політичних в'язнів у тимчасово окупованому Криму перебувають на постійному контролі з боку МЗС. 1 липня відбулося засідання Платформи дій зі звільнення Росією українських політичних в'язнів, на якому результативно обговорено скоординовані дії органів державної влади та громадського сектору з цієї проблематики", - наголосила Джапарова.

Заступник міністра зазначила, що ситуація із загибеллю трирічного Муси Сулейманова має бути ретельно вивчена, розслідувана і доведена до уваги світової спільноти".

"Ключовий інструмент поліпшення становища вже утримуваних агресором політв'язнів - публічність. Є ідея ввести інститут менторства, щоб авторитетні у світі люди висловлювали солідарність із кримськими громадськими журналістами. Чим голосніше звучатимуть наші голоси в ООН, Європарламенті, ОБСЄ, Раді Європи, тим більше шансів на полегшення положення тих, кого окупанти грубо позбавили волі й тримають у нелюдських умовах".

Як повідомлялося, трирічний Муса Сулейманов зник увечері 24 липня в Криму. На його пошуки приїхали декілька тисяч людей з усього півострова. 26 липня управління МНС Росії у Криму повідомило, що тіло дитини знайдено. В управлінні МВС Росії у Криму стверджували, що Муса Сулейманов помер через утоплення. Тіло хлопчика було знайдено в одній із вигрібних ям поруч із будинком.

26 липня президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з Володимиром Путіним порушив питання звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова у зв'язку з трагічною загибеллю його трирічного сина.

Загибла дитина - син журналіста, фігуранта сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Руслана Сулейманова.



Ще на цю тему:

14:14 28.07.2020
Смерть 3-річного Муси Сулейманова порівняли з трагедією сирійського хлопчика
08:17 28.07.2020
Верховний суд окупованого Криму за день допитав 16 осіб у справі Чубарова
17:00 27.07.2020
Мусу Сулейманова ховають в Криму - в його загибелі знайшли дивну нестиковку / Фото
09:15 27.07.2020
Зеленський прcить Путіна звільнити батька загиблого 3-річного Сулейманова
13:43 26.07.2020
У Криму трирічного сина політв'язня Сулейманова знайшли мертвим
06:30 26.07.2020
В Криму шкуають 3-річного сина політв'язня Сулейманова: пошуки не припиняються з настанням темряви / Фото
18:15 24.07.2020
Захист Сизикова у Криму проситиме скасувати інваліду по зору домашній арешт
14:32 24.07.2020
«Дело Чубарова»: адвокат Полозов подал апелляцию в российский суд из-за недопуска к защите главы Меджлиса
14:01 24.07.2020
«Справа Хізб ут-Тахрір»: суд у Криму відхилив апеляції на арешт двох фігурантів
11:30 24.07.2020
Журналіст звернувся до Інтерполу щодо пропаганди РФ проти кримських татар
10:30 24.07.2020
Чубаров боротиметься з російською окупаційною судовою системою, аж до ЄСПЛ
09:15 24.07.2020
Суд у Росії переніс всі засідання по кримських «справах Хізб ут-Тахрір»
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
11:46 28.07.2020
Болгарія пускатиме українців, але за умови негативного ПЛР-тесту
19:15 27.07.2020
Болгарія знову продовжила надзвичайний стан через спалах COVID-19
18:45 27.07.2020
В Болгарии произошел взрыв на газопроводе, поставка газа в Грецию приостановлена
11:30 27.07.2020
Після змін в уряді Болгарії протести на вулицях не вщухли
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
11:31 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
Всі новини країни
Греція Греція
12:15 27.07.2020
Греція оголосила про проведення військових навчань зі стрільбами в районі острова Кастелорізо
11:45 27.07.2020
Греция намерена продать контрольный пакет акций трех портов
10:00 27.07.2020
Авіаносець США і 12 військових кораблів прибувають в Середземне море
08:45 27.07.2020
Спалили турецький прапор: В Греції протестують проти мусульманських богослужінь у соборі Софії
Всі новини країни
Грузія Грузія
12:45 28.07.2020
Грузія модернізує всі свої штурмовики Су-25 та гелікоптери Мі-24
17:40 27.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии приступили к отработке новой модульной системы
19:45 23.07.2020
В Грузії заявляє про різке погіршення ситуації з COVID-19 у країні
18:00 23.07.2020
ЮВО: В ходе масштабных учений в горах Абхазии артиллеристы РФ провели боевые стрельбы
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
Всі новини країни
Росія Росія
15:45 28.07.2020
«Ржавые ведра»: В Британии высмеяли военно-морской парад в РФ
11:17 28.07.2020
Росія буде реагувати на активізацію польотів розвідувальної авіації США над Чорним морем
21:00 27.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 24 - 26 июля
20:30 27.07.2020
ОСК передаст в этом году ВМФ России 14 боевых кораблей
Всі новини країни
Румунія Румунія
18:45 24.07.2020
У Румунії другий день поспіль понад 1,1 тисячі нових випадків COVID-19
13:31 24.07.2020
Румынские истребители поднимались на сопровождение российских Ту-22М3 над Черным морем
09:45 23.07.2020
Румыния завершила обустройство своей части переправы через Дунай Орловка-Исакча
17:25 22.07.2020
У Румунії продовжує рости кількість нових хворих: вперше більше 1000 за добу
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
16:16 28.07.2020
Туреччина зупинить геологічну розвідку в Східному Середземномор’ї після протестів Греції
10:44 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Путін та Ердоган обговорили відносини Баку та Єревана
16:15 27.07.2020
На півдні Туреччини у ДТП загинуло п'ятеро військових
14:00 27.07.2020
Берегова охорона Туреччини за місяць урятувала майже тисячу нелегалів
Всі новини країни
Україна Україна
16:01 28.07.2020
Заступник глави МЗС Боднар обговорив із послом Азербайджану питання безпеки на Південному Кавказі
15:30 28.07.2020
У Москві провели слідчі дії у справі кримчанина Яцкіна - адвокат
15:15 28.07.2020
Atlantic Council: Україна може зіштовхнутися з масштабним наступом Росії, але її може дещо врятувати
15:01 28.07.2020
Министры Украины, Польши и Литвы призвали Россию вывести войска из Крыма и Донбасса
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд