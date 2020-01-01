Грузія модернізує всі свої штурмовики Су-25 та гелікоптери Мі-24
|12:45 28.07.2020
|Грузія
Про масштабну модернізацію всього наявного парку штурмовиків та ударних гелікоптерів повідомило Міністерство оборони цієї країни.
Відзначається, що всі наявні бойові машини були розібрані на авіабазі "Марнеулі" та доправлені на підприємство "Тбілавіамшені" (колишній "Тбіліський авіаційний завод"), повідомляє "Діфенс Експрес".
Там штурмовики та гелікоптери бригади авіації й ППО сухопутних військ Грузії будуть відремонтовані та модернізовані спільними силами робітників підприємства й державного військового науково-технічного центру "Дельта" міністерства оборони Грузії.
Капітальний ремонт і модернізація грузинських СУ-25 і Мі-24 здійснюються в рамках Плану розвитку сил оборони Грузії, затвердженого міністром оборони Грузії Іраклієм Гарібашвілі. Паралельно з відновленням і модернізацією літаків і гелікоптерів, проект передбачає підготовку та перепідготовку особового складу, а також створення відповідної сучасної інфраструктури.
З відкритих джерел відомо, що на озброєнні бригади авіації й ППО сухопутних військ Грузії знаходяться 12 штурмовиків Су-25 (з них два у навчально-бойовій версії Су-25У) та п'ять ударних гелікоптерів Мі-24 (два Мі-24В і три Мі-24П).
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