"Власти" оккупированного Крыма в связи со снижением урожая из-за засухи возьмут под контроль вывоз зерна за пределы аннексированного полуострова до насыщения внутреннего рынка, снизится и "международный экспорт" .

Об этом сообщил ТАСС "министр" сельского хозяйства оккупированного Крыма Андрей Рюмшин.

По его словам, 2020 год выдался засушливым, что сказалось на урожайности. "Засуха, конечно сказалась, мы получаем сегодня около 18 ц/га по пшенице и порядка 20 ц/га по ячменю. А в прошлом году было 32 ц/га, а некоторые хозяйства давали и по 50-60 ц/га. Вал в прошлом году был 1,6 млн тонн, в этом году 1,1 млн тонн ожидаем", - отметил "вице-премьер" оккупированного Крыма.

Также Рюмшин отметил, что в структуре международного экспорта зерна для аннексированного Крыма в приоритете будет Сирия, но поставки будут меньше, чем в прошлом году. Насколько сократится экспорт в эту страну, он не уточнил.