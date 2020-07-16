Засуха сказалась на урожае зерна в оккупированном Крыму
|12:32 28.07.2020
|Крим
"Власти" оккупированного Крыма в связи со снижением урожая из-за засухи возьмут под контроль вывоз зерна за пределы аннексированного полуострова до насыщения внутреннего рынка, снизится и "международный экспорт".
Об этом сообщил ТАСС "министр" сельского хозяйства оккупированного Крыма Андрей Рюмшин.
По его словам, 2020 год выдался засушливым, что сказалось на урожайности. "Засуха, конечно сказалась, мы получаем сегодня около 18 ц/га по пшенице и порядка 20 ц/га по ячменю. А в прошлом году было 32 ц/га, а некоторые хозяйства давали и по 50-60 ц/га. Вал в прошлом году был 1,6 млн тонн, в этом году 1,1 млн тонн ожидаем", - отметил "вице-премьер" оккупированного Крыма.
Также Рюмшин отметил, что в структуре международного экспорта зерна для аннексированного Крыма в приоритете будет Сирия, но поставки будут меньше, чем в прошлом году. Насколько сократится экспорт в эту страну, он не уточнил.
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