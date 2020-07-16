«Vodafone Україна» заявляє, що припинив приймати платежі з Криму
|12:12 28.07.2020
|Крим
Компанія «Vodafone Україна» заявляє, що не працює на території анексованого Криму, а також більше не приймає платежі з території півострова.
Про це йдеться в офіційному коментарі компанії, наданому проєктові Радіо Свобода.
Український мобільний оператор Vodafone дозволяє поповнювати рахунки своїх абонентів з території анексованого Криму.
«Оскільки «Vodafone Україна» не є фінансовою компанією і всі платежі на рахунки клієнтів приймаються за участю фінансових партнерів – виключно українських компаній, які зареєстровані в Україні, ми провели перевірку всіх підрядників і їхніх партнерів. За її результатами, був розірваний договір із фінансовою компанією, яка приймала платежі в анексованому Криму», – йдеться в повідомленні.
Після анексії Криму Росією півострів залишили всі українські оператори зв’язку. Великі російські оператори не заходять на півострів через санкції. Жителі Криму можуть використовувати sim-карти російського оператора МТС за тарифним планом «Супер МТС (Кубань)».
У червні 2016 року на анексованому півострові почав свою роботу мобільний оператор «Волна мобайл». Його запустила компанія «КТК Телеком». З 2014 року в Криму і Севастополі почала працювати компанія «К-Телеком», яка виступає під брендом Win-Mobile.
У 2016 році на півострові запустили «Кримтелеком». У Севастополі в 2017 році почав функціонувати «Севмобайл».
Жителі півострова періодично скаржаться на нестабільний зв’язок.
Через анексію Криму країни Заходу запровадили низку санкцій, в тому числі забороняють експорт телекомунікаційних технологій у Крим.
Ще на цю тему:
У Москві провели слідчі дії у справі кримчанина Яцкіна - адвокат
Министры Украины, Польши и Литвы призвали Россию вывести войска из Крыма и Донбасса
Прокуратура АРК повідомила про підозру російському пілоту, який здійснював регулярні рейси до Криму
Крымских чиновников все дальше отодвигают от финансов на ФЦП
Нідерланди продовжать тиск на Росію через анексію Криму – посол
У МЗС обговорили роботу Червоного Хреста у Криму та на Донбасі