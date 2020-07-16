Всего в регионе на утро 28 июля зарегистрированы 1 139 заразившихся COVID-19.

В аннексированном Крыму за сутки зарегистрированы 23 заразившихся коронавирусом, сообщают Примечания.

Из них 11 выявлены при их личном обращении за медпомощью (в том числе один прибывший из другого региона РФ), еще 11 — среди тех, кто контактировали с ранее заболевшими коронавирусной инфекцией, один — при скрининге здоровых лиц.

Всего в оккупированном Крыму, где действует режим повышенной готовности для препятствования распространению коронавирусной инфекции, на утро 28 июля зарегистрированы 1 139 человек, заболевших коронавирусом.

Из них 15 — умерли, а 841 — выздоровели, уточнила пресс-служба "минздрава" оккупированного Крыма.