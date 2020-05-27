Болгарія пускатиме українців, але за умови негативного ПЛР-тесту

11:46 28.07.2020   Болгарія

Громадяни України з 30 липня можуть в'їжджати до Болгарії за умови наявності негативного тесту на коронавірус, зробленого не пізніше ніж за 72 години до прибуття.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я Болгарії, повідомляє Укрінформ.

«Із 28 липня громадяни Північної Македонії, Сербії, Албанії, Косова, Боснії та Герцеговини, Чорногорії, Молдови, Ізраїлю та Кувейту можуть в'їхати в Болгарію з негативним ПЛР-тестом, проведеним за останні 72 години. Для громадян України вимога пред’явити негативний ПЛР-тест діє з 30 липня», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в’їзд з негативним ПЛР-тестом дозволений громадянам інших третіх країн, які їдуть із певних причин: діяльність сезонних сільськогосподарських робітників та робітників у сфері туризму; подорожі з навчальною метою; мандрівники з гуманітарних міркувань і торговельна, економічна та інвестиційна діяльність.

При цьому, ПЛР-тест не потрібен особам, які прибувають до Болгарії з країн-членів ЄС, Великої Британії, країн Шенгену, а також з Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Республіки Корея, Таїланду, Тунісу, Уругваю.

Як повідомлялося раніше, в середині липня Болгарія відкрила свої кордони для туристів з України без проходження 14-денного карантину та тестування на коронавірус.

Надзвичайна епідеміологічна ситуація в Болгарії діятиме до 31 серпня цього року, якщо уряд не вирішить її ще продовжити.



Ще на цю тему:

19:15 27.07.2020
Болгарія знову продовжила надзвичайний стан через спалах COVID-19
17:44 06.07.2020
Болгарія посилить "коронавірусний" контроль через сплеск випадків
11:45 03.07.2020
Словаччина виключила Болгарію та Чорногорію зі списку "безпечних" країн
15:45 24.06.2020
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
10:42 24.06.2020
Прем’єра Болгарії, який увійшов до церкви без маски, оштрафують за порушення карантину
18:45 22.06.2020
У Болгарії повернули масковий режим
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
18:30 14.05.2020
Болгария ограничила чрезвычайное положение сферой здравоохранения
16:40 06.05.2020
Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
19:00 04.05.2020
Болгарія послаблює карантин, дозволяє пересування між містами
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
11:46 28.07.2020
Болгарія пускатиме українців, але за умови негативного ПЛР-тесту
19:15 27.07.2020
Болгарія знову продовжила надзвичайний стан через спалах COVID-19
18:45 27.07.2020
В Болгарии произошел взрыв на газопроводе, поставка газа в Грецию приостановлена
11:30 27.07.2020
Після змін в уряді Болгарії протести на вулицях не вщухли
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
11:31 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
Всі новини країни
Греція Греція
12:15 27.07.2020
Греція оголосила про проведення військових навчань зі стрільбами в районі острова Кастелорізо
11:45 27.07.2020
Греция намерена продать контрольный пакет акций трех портов
10:00 27.07.2020
Авіаносець США і 12 військових кораблів прибувають в Середземне море
08:45 27.07.2020
Спалили турецький прапор: В Греції протестують проти мусульманських богослужінь у соборі Софії
Всі новини країни
Грузія Грузія
12:45 28.07.2020
Грузія модернізує всі свої штурмовики Су-25 та гелікоптери Мі-24
17:40 27.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии приступили к отработке новой модульной системы
19:45 23.07.2020
В Грузії заявляє про різке погіршення ситуації з COVID-19 у країні
18:00 23.07.2020
ЮВО: В ходе масштабных учений в горах Абхазии артиллеристы РФ провели боевые стрельбы
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
Всі новини країни
Росія Росія
15:45 28.07.2020
«Ржавые ведра»: В Британии высмеяли военно-морской парад в РФ
11:17 28.07.2020
Росія буде реагувати на активізацію польотів розвідувальної авіації США над Чорним морем
21:00 27.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 24 - 26 июля
20:30 27.07.2020
ОСК передаст в этом году ВМФ России 14 боевых кораблей
Всі новини країни
Румунія Румунія
18:45 24.07.2020
У Румунії другий день поспіль понад 1,1 тисячі нових випадків COVID-19
13:31 24.07.2020
Румынские истребители поднимались на сопровождение российских Ту-22М3 над Черным морем
09:45 23.07.2020
Румыния завершила обустройство своей части переправы через Дунай Орловка-Исакча
17:25 22.07.2020
У Румунії продовжує рости кількість нових хворих: вперше більше 1000 за добу
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
10:44 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Путін та Ердоган обговорили відносини Баку та Єревана
16:15 27.07.2020
На півдні Туреччини у ДТП загинуло п'ятеро військових
14:00 27.07.2020
Берегова охорона Туреччини за місяць урятувала майже тисячу нелегалів
19:45 24.07.2020
Туреччина санкціонувала арешти ще 102 осіб за підозрою у зв’язках з Гюленом
Всі новини країни
Україна Україна
16:01 28.07.2020
Заступник глави МЗС Боднар обговорив із послом Азербайджану питання безпеки на Південному Кавказі
15:30 28.07.2020
У Москві провели слідчі дії у справі кримчанина Яцкіна - адвокат
15:15 28.07.2020
Atlantic Council: Україна може зіштовхнутися з масштабним наступом Росії, але її може дещо врятувати
15:01 28.07.2020
Министры Украины, Польши и Литвы призвали Россию вывести войска из Крыма и Донбасса
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд