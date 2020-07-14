Військові літаки США посилили розвідувальну діяльність над Чорним морем біля російських кордонів, це не залишиться без реакції.

Про це заявив "Інтерфакс-Україна" в понеділок перший заступник глави комітету Держдуми з оборони, Герой Росії Андрій Красов.

"Ми констатуємо, що польоти розвідувальної авіації США над Чорним морем почастішали. Часто це розвідувальні, часто це провокаційні польоти", - сказав Красов, коментуючи виліт в понеділок російського винищувача Су-27 на перехоплення над Чорним морем літака-розвідника США Poseidon.

"Хотілося б зазначити, що США перебувають дуже далеко від акваторії Чорного моря. І виникає питання: що робить американський літак-розвідник так далеко від своїх кордонів?" - сказав Красов.

"У нас розвивається інфраструктура не тільки Військово-морського флоту, а й вся інфраструктура військ, розташованих в Криму. Напевно, нашим американським колегам дуже цікаво дізнатися, як відбувається розвиток Збройних сил Росії в регіоні Чорного моря", - повідомив Красов.

"Дії американських літаків-розвідників не залишаться без реакції. Російські льотчики діють професійно. Американські літаки змінюють курс і відлітають від кордону Росії", - сказав заступник голови комітету Держдуми з оборони.

У понеділок російські військові повідомили, що винищувач Су-27 був піднятий в повітря на "перехоплення" американського літака-розвідника над Чорним морем.

"Екіпаж російського винищувача наблизився на безпечну відстань до повітряного об'єкту та ідентифікував його як американський літак-розвідник Р-8А"Посейдон". Після розвороту літака-розвідника ВМС США від державного кордону Російської Федерації російський винищувач благополучно повернувся на аеродром базування", - йдеться в повідомленні Національного центру управління обороною РФ, яке надійшло в "Інтерфакс".

Про вильоти винищувачів Су-27 на "перехоплення" літаків-розвідників США над Чорним морем російські військові також повідомляли 23 і 24 липня.