В Україні виявлено вже понад 66,5 тис. випадків COVID-19, за добу - 919
|09:44 28.07.2020
|Україна
В Україні на ранок 28 липня зафіксовано вже 66 575 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків збільшилась - до понад 900.
Про це УНН повідомляє із посиланням на дані системи моніторингу поширення пандемії коронавірусу на електронній карті, створеній головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 65 575 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 919 інфікованих.
Внаслідок хвороби загалом у країні померли 1 629 людей, з них 13 — за останню добу.
Одужали від хвороби в країні вже 36 744, за добу — 622.
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