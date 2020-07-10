Президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Тайіп Ердоган у телефонній розмові обговорили ситуацію в районі вірмено-азербайджанського кордону і підкреслили безальтернативність дипломатичного врегулювання конфлікту. Про це в понеділок повідомила пресслужба Кремля.

Бесіда відбулася з ініціативи турецької сторони, відзначає УНН.

“Проведено обмін думками про стан справ в Закавказзі в контексті загострення обстановки в районі вірмено-азербайджанського державного кордону. Володимир Путін наголосив на важливості недопущення будь-яких дій, які сприяють ескалації напруженості. З обох сторін висловлена зацікавленість у вирішенні конфліктної ситуації виключно мирними засобами, шляхом переговорів”, — йдеться в повідомленні.

Лідери висловили готовність координувати зусилля для стабілізації обстановки в регіоні. Путін і Ердоган також відзначили “безальтернативність політико-дипломатичного врегулювання нагірно-карабаського конфлікту на основі принципів міжнародного права в інтересах народів Вірменії та Азербайджану”, додали в пресслужбі.

Там повідомили, що президенти під час розмови торкнулися і деяких актуальних тем двостороннього порядку денного. “Зокрема, дана позитивна оцінка співпраці в боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції, що дозволило прийняти рішення щодо часткового відновлення з 1 серпня регулярного авіасполучення між низкою російських і турецьких міст”, — поінформували в Кремлі. Також Путін привітав Ердогана і турецький народ з наступаючим святом Курбан-байрам.

Ситуація на кордоні Вірменії та Азербайджану загострилася 12 липня. В Азербайджані заявили про спробу ЗС Вірменії атакувати позиції армії республіки з використанням артилерії, в Єревані ж назвали причиною загострення спроби прориву з азербайджанської сторони. Обидві держави повідомляли про загиблих військовослужбовців. З 17 липня обстановка, за оцінками обох сторін, відносно спокійна, але повідомлення про обстріл в районі кордону і у лінії зіткнення в Нагірному Карабасі надходять практично щодня.