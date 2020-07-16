Нідерланди продовжать тиск на Росію через анексію Криму – посол
|10:01 28.07.2020
|Крим
Нідерланди не визнають анексію Криму і вважають це порушенням міжнародного права.
На цьому наголосив посол Нідерландів в Україні Йоганнес де Мол під час зустрічі з постійним представником Президента України в АР Крим, повідомляється на офіційній сторінці посольства Нідерландів в Україні у Facebook, передає Укрінформ.
"Нідерланди не визнають анексію Криму і вважають це порушенням міжнародного права. Ми будемо підтримувати діючі санкції до тих пір, поки порушення не припиниться і Мінські угоди не будуть повністю виконані. Через наш фонд з прав людини ми підтримуємо юристів, громадських активістів та сім'ї політв'язнів на місцях, і ми будемо продовжувати міжнародний тиск на Росію у відповідності з нашою політикою", - зазначив Йоганнес де Мол.
Зазначається, що посол Нідерландів в Україні провів зустріч з постійним представником Президента України в АР Крим Антоном Кориневичем і його заступниками.
Під час зустрічі обговорювався стан корінного народу Криму - кримських татар, порушення прав людини на півострові, санкції, політика невизнання анексії, релігійні свободи і загроза навколишньому середовищу в Криму.
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