Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова прийняла главу Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жіллетт. Під час зустрічі мова йшла, зокрема, про надання допомоги населенню окупованих територій.

Про це повідомляє преслужба МЗС, передає Укрінформ.

"Еміне Джапарова висловила вдячність за підтримку гуманітарних зусиль України та підтвердила готовність української сторони і надалі надавати Комітету необхідного сприяння у допомозі постраждалому населенню на Донбасі. Окремо була відзначена важлива роль Комітету у забезпеченні дотримання Російською Федерацією як окупаційною владою норм міжнародного гуманітарного права в тимчасово окупованому Криму, де продовжуються системні порушення, зокрема обмеження свободи пересування громадян України", - йдеться в повідомленні.

Йшлося також про питання, пов’язані із запланованим візитом в Україну президента Комітету Петера Маурера, доступом до осіб, утримуваних на тимчасово окупованих територіях, пошуку зниклих безвісти.

Гуманітарна операція на Донбасі є восьмою за обсягами операцією Комітету у світі. Впродовж 2014-2019 рр. на цілі гуманітарної допомоги в Україні Комітет витратив понад 260 млн доларів США. У 2020 р. з цією метою Комітет планує мобілізувати майже 73 млн доларів.