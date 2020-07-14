27 липня російський винищувач Су-27 вийшов для перехоплення спостережного літака США над Чорним морем.

Про це повідомили у міністерстві оборони Росії, передає Радіо Свобода.

Як стверджують у відомстві, літак наближався до російського кордону.

Зазначається, що після цього літак, ідентифікований як P-8 Poseidon, змінив курс, щоб «відійти від кордону».

Американські літаки регулярно проводять моніторингові польоти поблизу окупованих територій Криму та Донбасу.