Росія направила винищувач для перехоплення літака-розвідника США над Чорним морем
|08:01 28.07.2020
|Крим
27 липня російський винищувач Су-27 вийшов для перехоплення спостережного літака США над Чорним морем.
Про це повідомили у міністерстві оборони Росії, передає Радіо Свобода.
Як стверджують у відомстві, літак наближався до російського кордону.
Зазначається, що після цього літак, ідентифікований як P-8 Poseidon, змінив курс, щоб «відійти від кордону».
Американські літаки регулярно проводять моніторингові польоти поблизу окупованих територій Криму та Донбасу.
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