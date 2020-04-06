В оккупированном Крыму с симпатией относятся к тем, кто готов сорить деньгами, и не любят расчетливых и экономных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у крымчан спросили, туристы из каких регионов им больше всего нравятся, а из каких раздражают. В исследовании приняли участие 8 тысяч жителей Южного берега Крыма.

Рейтинг наиболее предпочтительных туристов:

Москвичи – «много денег, много тратят, с ними интересно пообщаться, очень мобильные, дают хорошие чаевые, умеют отрываться».

Жители Сибири и Дальнего Востока – «богатые ребята, простые мужики, много денег, но запросы нормальные, умеют пить».

Украинцы – «бывшие наши, знают Крым, много общих знакомых, есть обеспеченные, угощают».

Ростовчане и краснодарцы – «соседи, такие же, как мы, – все понимают, денежки водятся, есть общие знакомые и бизнес».

Иностранцы (редкие, но есть) – «восторгаются всем, хорошо платят, очень хорошее отношение, с ними всегда нескучно, зовут в гости в свои страны».

Рейтинг тех, кого в оккупированном Крыму не любят:

Жители Донбасса – «ведут себя нагло, наглость сохранилась, но добавилось отношение «нам все должны из-за войны».

Москвичи – «слишком много требований, хотят, как за границей, подавай им все лучшее, относятся к хорошему сервису, будто так и надо, считают деньги».

Украинцы – «очень экономят, могут приехать со своей едой, пытаются убедить, что Крым еще вернется, на них сложно заработать».

Жители Санкт-Петербурга – «далеки от народа, себе на уме, требуют сервиса, как москвичи, думают о себе невесть что».

Жители российской глубинки – «очень сильно экономят, не хотят тратиться, торгуются, выглядят и ведут себя как деревенщина.

