МЗС засудила проведення “військово-морського параду” РФ в окупованому Криму

08:45 28.07.2020   Крим

 Міністерство закордонних справ відреагувало на проведення так званого “військово-морського параду” підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації в тимчасово окупованому Севастополі 26 липня 2020 року і засудило мілітаризацію Криму.

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.

“Міністерство закордонних справ України розцінює проведення 26 липня 2020 року без узгодження з українською стороною так званого “військово-морського параду” підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації з нагоди Дня Військово-Морського Флоту Російської Федерації в тимчасово окупованому Російською Федерацією Севастополі як чергове порушення російською стороною норм міжнародного права, у тому числі, численних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також законодавства України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цинічна організація “параду”окупаційного флоту є черговою ілюстрацією свідомих кроків Росії з ескалації напруженості в українсько-російських відносинах.

“Україна засуджує протиправну демонстрацію Російською Федерацією своєї “військової міці”, а також дії з подальшої мілітаризації тимчасово окупованих Російською Федерацією територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, що становить суттєву загрозу регіональній безпеці. Україна вимагає від Російської Федерації невідкладно припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та вжити вичерпних заходів з деокупації частини суверенної території України. Міністерству закордонних справ РФ передано відповідну ноту протесту”, - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, МЗС прокоментувало проведення “військових парадів” на тимчасово окупованих територіях.



Ще на цю тему:

10:14 28.07.2020
Кандидатка у президенти Білорусі заявила, що Крим «фактично є російським»
10:01 28.07.2020
Нідерланди продовжать тиск на Росію через анексію Криму – посол
09:30 28.07.2020
У МЗС обговорили роботу Червоного Хреста у Криму та на Донбасі
09:14 28.07.2020
«Крим ближчий до повернення в Україну, ніж Донбас», — Андрій Сенченко
09:01 28.07.2020
Україна запрошує Польщу долучитися до міжнародної платформи з деокупації Криму
08:31 28.07.2020
Без посилення санкцій Росія не змінить ставлення до кримського питання – Джапарова
20:00 27.07.2020
МЗС України закликає 30 липня підтримати кампанію «Крим – це Україна»
18:15 27.07.2020
В Україні оголосили підозру двом учасникам НЗФ "Самооборона Севастополя"
16:00 27.07.2020
В Крым приехал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин - ждут отставок
13:30 27.07.2020
Волкер розповів, чи чекати Україні нападу Росії з Криму
12:45 27.07.2020
Німеччина виступила проти бажання Трампа повернути РФ до G7 - допоки не буде вирішено питання Криму
11:15 27.07.2020
РФ втратила шанси «нормалізувати» окупацію Криму: глава МЗС виступив із заявою
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
19:15 27.07.2020
Болгарія знову продовжила надзвичайний стан через спалах COVID-19
18:45 27.07.2020
В Болгарии произошел взрыв на газопроводе, поставка газа в Грецию приостановлена
11:30 27.07.2020
Після змін в уряді Болгарії протести на вулицях не вщухли
16:16 24.07.2020
Парламент Болгарії схвалив перестановки в уряді
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
13:20 21.07.2020
Армения запретила вещание русскоязычных каналов в стране
Всі новини країни
Греція Греція
12:15 27.07.2020
Греція оголосила про проведення військових навчань зі стрільбами в районі острова Кастелорізо
11:45 27.07.2020
Греция намерена продать контрольный пакет акций трех портов
10:00 27.07.2020
Авіаносець США і 12 військових кораблів прибувають в Середземне море
08:45 27.07.2020
Спалили турецький прапор: В Греції протестують проти мусульманських богослужінь у соборі Софії
Всі новини країни
Грузія Грузія
17:40 27.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии приступили к отработке новой модульной системы
19:45 23.07.2020
В Грузії заявляє про різке погіршення ситуації з COVID-19 у країні
18:00 23.07.2020
ЮВО: В ходе масштабных учений в горах Абхазии артиллеристы РФ провели боевые стрельбы
15:45 22.07.2020
Грузія продовжила заборону на міжнародні авіарейси
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
Всі новини країни
Росія Росія
21:00 27.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 24 - 26 июля
20:30 27.07.2020
ОСК передаст в этом году ВМФ России 14 боевых кораблей
19:30 27.07.2020
В РФ уже не отрицают присутствие ЧВК «Вагнер» в Ливии: на очереди Донбасс?
17:20 27.07.2020
ЮВО: Ракетчики и артиллеристы Черноморского флота проводят учение на Кавказском побережье
Всі новини країни
Румунія Румунія
18:45 24.07.2020
У Румунії другий день поспіль понад 1,1 тисячі нових випадків COVID-19
13:31 24.07.2020
Румынские истребители поднимались на сопровождение российских Ту-22М3 над Черным морем
09:45 23.07.2020
Румыния завершила обустройство своей части переправы через Дунай Орловка-Исакча
17:25 22.07.2020
У Румунії продовжує рости кількість нових хворих: вперше більше 1000 за добу
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
10:44 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Путін та Ердоган обговорили відносини Баку та Єревана
16:15 27.07.2020
На півдні Туреччини у ДТП загинуло п'ятеро військових
14:00 27.07.2020
Берегова охорона Туреччини за місяць урятувала майже тисячу нелегалів
19:45 24.07.2020
Туреччина санкціонувала арешти ще 102 осіб за підозрою у зв’язках з Гюленом
Всі новини країни
Україна Україна
10:32 28.07.2020
В оккупированном Крыму рассказали о лучших и худших туристах
10:14 28.07.2020
Кандидатка у президенти Білорусі заявила, що Крим «фактично є російським»
10:01 28.07.2020
Нідерланди продовжать тиск на Росію через анексію Криму – посол
09:44 28.07.2020
В Україні виявлено вже понад 66,5 тис. випадків COVID-19, за добу - 919
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд