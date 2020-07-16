Верховний суд окупованого Криму, після відмови в допуску адвоката Миколи Полозова в якості захисника глави Меджлісу Рефата Чубарова, "включив другу космічну швидкість" і за сьогоднішнє засідання допитав не менше 16 потерпілих і свідків обвинувачення.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав Микола Полозов, передає УНН.

"Верховний суд Криму, після відмови в допуску мене в якості захисника Рефата Чубарова, у справі проти нього, негайно включив другу космічну швидкість. Тільки за сьогоднішнє засідання було допитано не менше 16 потерпілих і свідків звинувачення. Швидше за все, розрахунок на те, щоб за 45 діб, протягом яких Третій апеляційний суд розглядатиме скаргу на відмову в допуску обраного Рефатом Чубаровим адвоката, прогнати максимальну кількість доказів, а в ідеалі вийти на вирок", - написав Микола Полозов.

Він зазначив, що важливо нагадати, що поспіх потрібен тільки при лові бліх.

"А при імітації правосуддя не надто", - додав Микола Полозов.

Нагадаємо, Микола Полозов подав уже третю скаргу в суд через те, що його не допускають до справи Рефата Чубарова.