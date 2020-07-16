Україна запрошує Польщу долучитися до міжнародної платформи з деокупації Криму
|09:01 28.07.2020
|Крим
Україна запрошує Польщу долучитися до участі в майбутній міжнародній платформі щодо деокупації анексованого Росією Криму та стати одним із лідерів цього процесу.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з главою МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем у Варшаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Окремо я сьогодні поінформував свого польського колегу про наміри України започаткувати міжнародну платформу щодо деокупації Криму. Україна очікує і буде вдячна, якщо Польща буде не лише надійним партнером, яким вона вже є, а і одним із лідерів цього процесу”, - сказав Кулеба.
Водночас він нагадав, що Польща послідовно підтримує Україну у питанні невизнання незаконної окупації Криму Російською Федерацією.
Як повідомлялося раніше, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 24 липня заявив про фіналізацію концепції міжнародної платформи "Крим - це Україна" і зауважив, що спочатку передбачається консультативно-дорадчий формат з переходом в переговорний.
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