Україна запрошує Польщу долучитися до участі в майбутній міжнародній платформі щодо деокупації анексованого Росією Криму та стати одним із лідерів цього процесу.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з главою МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем у Варшаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Окремо я сьогодні поінформував свого польського колегу про наміри України започаткувати міжнародну платформу щодо деокупації Криму. Україна очікує і буде вдячна, якщо Польща буде не лише надійним партнером, яким вона вже є, а і одним із лідерів цього процесу”, - сказав Кулеба.

Водночас він нагадав, що Польща послідовно підтримує Україну у питанні невизнання незаконної окупації Криму Російською Федерацією.

Як повідомлялося раніше, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 24 липня заявив про фіналізацію концепції міжнародної платформи "Крим - це Україна" і зауважив, що спочатку передбачається консультативно-дорадчий формат з переходом в переговорний.