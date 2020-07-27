По состоянию на утро 27 июля в порту под погрузкой находились 6 судов, на рейде - еще три.

С начала июля Мариупольский морской торговый порт обработал 41 судно и перевалил 481,1 тыс. тонн грузов.

Первый район перегрузил 205,5 тыс. тонн, второй - 202,9 тыс. тонн и третий - 72,6 тыс. тонн, уточнили в администрации предприятия, передает ЦТС.

С прошлой недели почти на 100 тыс. тонн вырос грузооборот черных металлов, который составляет сейчас 310,5 тыс. тонн. Зерновых перевалено 65,4 тыс. тонн, шрота - 6,3 тыс. тонн, каолина - 7,6 тыс. тонн, подсолнечного масла - 12,0 тыс. тонн, чугуна - 24,8 тыс. тонн. Грузооборот импортного известняка составляет 51,8 тыс. тонн, магнезита - 2,5 тыс. тонн.

По состоянию на утро 27 июля в обработке на 1-м и 2-м причалах находились суда с пшеницей, на 8-м причале с судна ELAZIZ разгрузили известняк и готовятся загрузить слябы, на 11-м причале также судно с слябами, на 16-м и 17-м - загружали металлопродукцию. Еще три судна ожидали на рейде.