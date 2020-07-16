По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 24 - 26 прошли следующие мероприятия:

1. Военнослужащие, прибывшие для прохождения военной службы в мотострелковое соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Ростовской области, приступили к практическим занятиям.

С военнослужащими проводится комплекс занятий по физической, тактической подготовке, военной медицине, основам инженерной подготовки и радиационной, химической и биологической защите. Все новобранцы выполнят первые нормативы по стрельбе из стрелкового оружия. Кроме того, военнослужащие изучат технические характеристики и правила эксплуатации, обслуживания вооружения, военной и специальной техники, требования общевоинских уставов.

После окончания курса общевойсковой подготовки молодое пополнение будет приведено к Военной присяге.

Все новобранцы прошли мероприятия двухнедельного карантина, в ходе которого был специально изменен распорядок дня: им 4 раза в день проводили термометрию, проветривали и проводили дезинфекцию всех помещений не менее 5 раз в сутки, а также было организовано усиленное медицинское наблюдение.

Всего к учебным занятиям привлечено около 1,5 тысяч военнослужащих ЮВО, призванных весной 2020 года.

2. В воинских частях и соединениях Южного военного округа (ЮВО) на Кубани в период установившейся жаркой погоды прошли совместные тренировки по предупреждению и ликвидации пожаров.

В ходе тренировок отрабатывались задачи по эвакуации людей и техники, оказанию первой медицинской помощи «пострадавшим». Проведены занятия по предупреждению распространения пожаров на открытой местности.

Под руководством командиров соединений и воинских частей ЮВО тренировки прошли в обстановке, максимально приближенной к реальной, с использованием средств имитации возгорания и подрыва.

В мероприятии приняло участие более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 200 ед. военной техники.

3. Военнослужащим высокогорных подразделений ВС РФ и Росгвардии предстоит соревноваться в выполнении пятой специальной задачи – «Стрельба в составе групп», единственного испытания, в ходе которого они выполняют стрельбы из штатного оружия.

Военнослужащие должны выполнить финальное задание первого этапа: стрельба на дальность до 250 метров.

Всего на горном полигоне (травянистый склон) оборудовано четыре рубежа для стрельбы, на разном расстоянии будут установлены 36 мишеней (для стрелков, пулеметчиков и снайперов).

В соревнованиях принимают участие команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, а также Войск национальной гвардии Российской Федерации.

Торжественное закрытие состязаний состоится 4 августа 2020 г. в рамках всеармейского этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

Первый этап соревнований включает в себя специальные задачи «Соревнование по индивидуальному лазанию на искусственном рельефе», «Ориентирование в горной местности», «Лазание в связках», «Горная полоса препятствий» и «Стрельба в составе группы».

4. В рамках полевого выхода подразделения инженерных войск начали подготовку к специальным учениям, которые пройдут в августе с.г. в преддверии стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020».

В процессе инженерной разведки иногда используются нестандартные средства и приемы. Например, с помощью рыбацкого спиннинга можно проверить или обезвредить мины-растяжки, в некоторых случаях инженеры используют строительные лазерные дальномеры, автомобильные регистраторы и сейсмические датчики, а для разведки водных преград (акваторий) рыболовные эхолоты.

Десятки подобных нестандартных способов ведения инженерной разведки планируется отработать в ходе специального учения. Также на полевом выходе особое внимание будет уделено изучению и практическому применению комплексов беспилотных летательных аппаратов и тепловизоров типа «Сова».

Специальные учения с инженерными соединением и воинскими частями по обеспечению войск ЮВО пройдут одновременно на территории десяти полигонов в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Дагестане и Крыму, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Всего на специальные учения инженерных войск ВС РФ будет привлечено более 6,5 тыс. военнослужащих и около 1 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.

5. Военнослужащие соединения Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Прудбой в Волгоградской области в рамках двустороннего ротного тактического учения преодолели специальную полосу препятствий с элементами реального боя для проверки стрессоустойчивости.

В ходе прохождения 500-метровой полосы препятствий мотострелки в одиночном порядке и в составе групп преодолели более 20 сложных препятствий, в том числе проволочные заграждения, рвы, окопы, железные трубы, разрушенные и горящие стены, подземные ходы, фрагменты городских сооружений и завалы. Военнослужащие преодолевали все препятствия в условиях имитации взрывов, холостой стрельбы, дымов, огня и звуков боя.

Одним из ярких этапов подготовки военнослужащих стала обкатка танком, в ходе которой мотострелкам предстояло не только укрыться в окопе под проезжающей над ними многотонной боевой машиной, но и условно уничтожить ее гранатой.

Главными целями прохождения полосы препятствий стали определение психологической устойчивости и готовность военнослужащих к выполнению учебных (боевых) задач по предназначению, а также организованности в стрессовых нестандартных ситуациях и слаженности действий подразделений и командиров всех степеней.

Во время проведения двустороннего ротного тактического учения специальную полосу препятствий уже прошли более 1,5 тыс. военнослужащих соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области.

6. Снайперы горного мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) Карачаево-Черкесии отработали тактику ночной охоты в горно-лесистой местности на командный состав подразделений условного противника.

Снайперские пары совершили скрытые переходы на десятки километров в незнакомой местности, бесшумно обходя сторожевые заставы с целью ликвидации командиров отрядов условного противника.

В ходе учения снайперы большое количество времени уделили маскировке подручными средствами и природной растительностью.

Кроме того, были отработаны задачи борьбы с разведывательной беспилотной авиацией. При опасности обнаружения группы снайперы вели прицельный огонь, сбивая воздушные динамичные мишени.

Всего в учении подразделения снайперов было задействовано более 100 военнослужащих, а также бронеавтомобили «Тигр».

7. .Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае, организовали танковые засады с выполнением упражнений ночных контрольных стрельб штатным снарядом.

Танковые экипажи, используя рельеф местности, скрытно выдвинулись на огневые позиции, произвели их инженерное оборудование и маскировку, отработали порядок совершения контрогневых маневров. При проведении контрольных занятий основной упор был сделан на оценку слаженности экипажей танков и танковых взводов.

Танкисты выполнили стрельбу из 125-мм пушки танка Т-72Б3 штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням с ходу на расстоянии до 2 тыс. м, а также из крупнокалиберного пулемета «Корд» по воздушным целям.

Кроме того, танкисты ЮВО вели фланговую стрельбу в движении, являющуюся сложнейшим элементом огневой подготовки.

Механики-водители выполнили зачетные упражнения по вождению боевых машин по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.

На занятия по огневой подготовке было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.

8. Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае, организовали танковые засады с выполнением упражнений ночных контрольных стрельб штатным снарядом.

Танковые экипажи, используя рельеф местности, скрытно выдвинулись на огневые позиции, произвели их инженерное оборудование и маскировку, отработали порядок совершения контрогневых маневров. При проведении контрольных занятий основной упор был сделан на оценку слаженности экипажей танков и танковых взводов.

Танкисты выполнили стрельбу из 125-мм пушки танка Т-72Б3 штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням с ходу на расстоянии до 2 тыс. м, а также из крупнокалиберного пулемета «Корд» по воздушным целям.

Кроме того, танкисты ЮВО вели фланговую стрельбу в движении, являющуюся сложнейшим элементом огневой подготовки.

Механики-водители выполнили зачетные упражнения по вождению боевых машин по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.

На занятия по огневой подготовке было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.

9. Участники всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо–2020» в ходе третьего и четвертого дня состязаний проявили свои навыки в прохождении одного из самых сложных этапов конкурса — «Горная полоса препятствий» — в районе города Тырныауз в Приэльбрусье.

При выполнении упражнений военнослужащие преодолели спуски и подъёмы по горным склонам, разрушенный мост, переход ручья по выступающим камням, навесную переправу в виде натянутого троса, выполнили метание гранаты на дальность в условиях крутого склона, спуск и подъем груза весом 24 кг. Горная полоса препятствий общей протяженностью 650 м и суммарном набором высоты около 100 м была оборудована на участке естественного, но сильно пересеченного рельефа.

По условиям конкурса все преграды участники преодолевали в обмундировании и со штатным вооружением.

В ходе первых соревновательных дней военнослужащие состязались в ориентировании в горной местности, лазании по горным склонам одиночно и в связках.

10. В Южном военном округе (ЮВО) состоялось летно-тактическое учение (ЛТУ) с летным составом штурмовой авиации двух авиачастей округа, базирующихся в Ставропольском и Краснодарском краях.

В ходе практической части ЛТУ пилоты новейших штурмовиков Су-25СМ3 ЮВО выполнили бомбометание и боевые стрельбы по наземным мишеням, имитирующим узлы связи условного противника.

Бомбометание пилоты штурмовиков провели из горизонтального полета с минимально возможных высот с использованием прицельно-навигационной системы «Гефест», которая устанавливается на все последние модификации легендарного штурмовика Су-25.

Данная система принимает, обрабатывает получаемую от различных датчиков информацию и вырабатывает данные для применения неуправляемого вооружения, что вплотную приближает данное вооружение к управляемому.

Кроме того, летчики штурмовиков отработали летно-тактические задания по преодолению зоны ПВО «противника», полеты по заданному маршруту, выполнили элементы сложного пилотажа на средних высотах.

Бомбометание и боевые стрельбы состоялись на специализированном авиационном полигоне ЮВО на Кубани.

11. Инженеры мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Прудбой в Волгоградской области в рамках лагерного сбора выполнили нормативы по развертыванию комплексной станции очистки воды СКО-10 «Гигиена» для оборудования средств полевого водообеспечения.

СКО-10, в отличие от станций предыдущего поколения, очищает воду не только от естественных загрязнений, но и от отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств и сильнодействующих ядов.

В ходе учения военнослужащие отработали задачи по разведке источников воды, оборудованию пунктов ее сбора и очистки. Всего было собрано и продезинфицировано более 50 тонн воды.

При обучении обустройству пунктов полевого водообеспечения воды особое внимание уделялось выбору правильной схемы расположения элементов рабочей площадки и обеспечению защиты от воздействия оружия массового поражения.

Вся добытая и очищенная вода пошла на нужды тысячи мотострелковых подразделений, привлеченных на полевой выход.

В мероприятиях принимали участие более 200 военнослужащих инженерного подразделения ЮВО, было задействовано около 30 единиц специальной техники.

12. .Артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) проведут артиллерийские дуэли в рамках лагерного сбора на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Артиллеристы будут состязаться между собой в скорости и точности выполнения задач, поочередно выступая в роли противника. Оперативное взаимодействие и эффективная работа командных пунктов по управлению огнем артиллерии будет организована в единой системе разведывательно-огневого контура с учетом опыта боевых действий современных вооруженных конфликтов.

В ходе учебных боёв артиллерийскими подразделениями будут активно применяться современные комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», комплекс артиллерийской разведки «Аистенок» и беспилотная авиация.

В полевых занятиях принимают участие более 500 военнослужащих ЮВО, задействовано около 300 единиц вооружения и боевой техники.

13. Военные психологи 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) оценили психоэмоциональное состояние всего личного состава молодого пополнения, прибывшего в соединения и воинские части на Кубани и в Ставропольском крае, в рамках весеннего призыва 2020 года.

Всего военными психологами проверено более 2 тыс. военнослужащих, и на основании этих результатов составлены индивидуальные рекомендации командирам подразделений по каждому военнослужащему.

В 2020 году основные усилия военных психологов сосредоточены на работе с военнослужащими, выполняющими учебно-боевые задачи на современных комплексах вооружения и сложной военной технике, а также с лицами, заступающими в суточные наряды и на боевое дежурство.

Психологическое сопровождение включает в себя изучение индивидуально-психологических особенностей и нервно-психической устойчивости личного состава.

Для снятия психологического напряжения в подразделениях еженедельно проводятся различные упражнения, в частности, «Наша группа» – упражнение, направленное на развитие доверия к сослуживцам, и другие релаксационные техники для снятия эмоционального напряжения.

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