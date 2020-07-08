Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст в этом году ВМФ РФ 14 боевых кораблей.

Об этом, как передает пресс-служба Кремля, заявил в рамках рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным глава ОСК Алексей Рахманов, пишет ЦАМТО.

«Мы сосредоточены на выполнении гособоронзаказа. На сегодняшний день у нас в проекте находятся 50 военных кораблей…Планы на сдачу в 2020 году – 14 кораблей, что, в общем, для нас по сравнению с советским периодом является рекордом. Мы только в советские годы сдавали шесть подводных лодок в год, и это цифры, к которым мы очень плотно будем приближаться в этом, 2020 году. Надеемся, что флоту передадим не менее трех, надеюсь, даже четыре лодки, поскольку, действительно, программа очень насыщена», – сказал он.

«Чистая прибыль ОСК остается на уровне, близком к одному проценту, что связано с тем, что гособоронзаказ занимает около 83 проц. в объеме нашей выручки», – добавил А.Рахманов.

Глава ОСК также подчеркнул, что «военно-техническое сотрудничество идет у нас достаточно эффективно».