ОСК передаст в этом году ВМФ России 14 боевых кораблей

20:30 27.07.2020   Росія

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст в этом году ВМФ РФ 14 боевых кораблей. 

Об этом, как передает пресс-служба Кремля, заявил в рамках рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным глава ОСК Алексей Рахманов, пишет ЦАМТО.

«Мы сосредоточены на выполнении гособоронзаказа. На сегодняшний день у нас в проекте находятся 50 военных кораблей…Планы на сдачу в 2020 году – 14 кораблей, что, в общем, для нас по сравнению с советским периодом является рекордом. Мы только в советские годы сдавали шесть подводных лодок в год, и это цифры, к которым мы очень плотно будем приближаться в этом, 2020 году. Надеемся, что флоту передадим не менее трех, надеюсь, даже четыре лодки, поскольку, действительно, программа очень насыщена», – сказал он.

«Чистая прибыль ОСК остается на уровне, близком к одному проценту, что связано с тем, что гособоронзаказ занимает около 83 проц. в объеме нашей выручки», – добавил А.Рахманов.

Глава ОСК также подчеркнул, что «военно-техническое сотрудничество идет у нас достаточно эффективно».



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