Через дефіцит опадів водосховища у тимчасово окупованому Криму сильно зневоднилися та наразі майже пусті.

Про це в інтерв’ю УНН розповів директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

“Ситуація з опадами в Криму дуже складна. Спостерігається дефіцит опадів, майже 40% по відношенню до норми, а норма дуже маленька, і вона не забезпечує.

Української води у Криму немає, водосховища сильно зневоднилися, вони майже пусті. Я б хотів сказати, що тієї води, що є у Криму, у більшості районів Криму, цілком достатньо для забезпечення потреб населення. Найбільш складні регіони — це передгірські, починаючи від Керчі і до Ялти. Там дійсно зараз практично пустеля, якщо раніше там вирощувалося дуже багато різних культур, то зараз нічого не вирощується”, — зазначив Кульбіда.

Так, відповідаючи на питання, чи є вплив і залежність мікроклімату в окремих районах Криму від поставок води з материкової України, Кульбіда зауважив: “Звичайно, це залежність просто величезна”.

“Не дарма різні політики, які представляють різні політичні сили зараз все більш частіше говорять про відновлення подачі води у Крим. Це говорить про те, що мікроклімат, який створився в Криму, а з часом можна буде говорити і про клімат, як довготривалий період цього мікроклімату, то звичайно вплив надзвичайно суттєвий, але тут синоптики нічим допомогти не можуть”, — додав директор Укргідрометцентру.

Нагадаємо, стан Білогірського водосховища в анексованому РФ Криму в липні значно погіршився. Слідом за висиханням верхової водойми в травні цього року, зараз повністю пересохла і серединна частина водосховища, від якого залишилася лише мала частина, яка примикає до греблі.