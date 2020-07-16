МЗС України закликає 30 липня підтримати кампанію «Крим – це Україна»
|20:00 27.07.2020
|Крим
Міністерство закордонних справ України закликає 30 липня підтримати кампанію «Крим – це Україна», яку ініцює користувач Twitter з Великої Британії Алекс Кінг.
Він веде сторінку Glasnost Gone, пише Крим.Реалії.
«30 липня – День кампанії #CrimeaIsUkraine. Можливість для всіх нас використовувати хештег, висвітлити вторгнення Росії та 6-річну окупацію українського Кримського півострова», – йдеться в повідомленні.
У свою чергу, речниця МЗС України Катерина Зеленко закликала у Twitter підтримати цю кампанію.
«Ми закликаємо вас підтримати чудову ініціативу, щоб висвітлити 6-й рік російської окупації Криму і висловитися про це, використовуючи хештег #CrimeaIsUkraine 30 липня. Не мовчіть про речі, які мають значення!» – написала Зеленко.
25 липня очільник МЗС України Дмитро Кулеба висловив думку, що Москва втратила шанси на успіх спроб нормалізувати незаконну окупацію Криму. Про це він написав у Twitter у зв'язку з другою річницею проголошення держсекретарем США Майком Помпео «Кримської декларації» про невизнання анексії Криму.
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