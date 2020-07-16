Міністерство закордонних справ України закликає 30 липня підтримати кампанію «Крим –​ це Україна», яку ініцює користувач Twitter з Великої Британії Алекс Кінг.

Він веде сторінку Glasnost Gone, пише Крим.Реалії.

«30 липня –​ День кампанії #CrimeaIsUkraine. Можливість для всіх нас використовувати хештег, висвітлити вторгнення Росії та 6-річну окупацію українського Кримського півострова», –​ йдеться в повідомленні.

У свою чергу, речниця МЗС України Катерина Зеленко закликала у Twitter підтримати цю кампанію.

«Ми закликаємо вас підтримати чудову ініціативу, щоб висвітлити 6-й рік російської окупації Криму і висловитися про це, використовуючи хештег #CrimeaIsUkraine 30 липня. Не мовчіть про речі, які мають значення!» –​ написала Зеленко.

25 липня очільник МЗС України Дмитро Кулеба висловив думку, що Москва втратила шанси на успіх спроб нормалізувати незаконну окупацію Криму. Про це він написав у Twitter у зв'язку з другою річницею проголошення держсекретарем США Майком Помпео «Кримської декларації» про невизнання анексії Криму.