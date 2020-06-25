Не зважаючи на зміну формату навчання "Sea Breeze – 2020" на безконтактну форму, незмінною залишилася головна мета - підвищення безпеки в Чорноморському регіоні.

Про це йшла мова на заключному пресбрифінгу навчання, передає УНН з посиланням на повідомлення служба зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Так, зі слів керівника навчання “Сі Бриз 2020” з української сторони — капітана першого рангу Олексія Доскато, командири, штаби і екіпажі продемонстрували злагоджені дії з неухильним дотриманням норм міжнародного морського права.

“Ми успішно відпрацювали навчання з тактичного маневрування, ведення протичовнової, протиповітряної та протикорабельної оборони з виконанням практичних артилерійських стрільб, пошуку та рятуванню на морі та операції з перехоплення, поповнення запасів в морі”, — підкреслив керівник навчання з української сторони.

Також під час брифінгу, було зазначено, що ВМС отримали актуальний досвід інтерактивного планування і управління багатонаціональними силами, що засвідчило високий рівень взаємодії і сумісності з іноземними партнерами.

“Загалом, корабельно-катерними групами відпрацьовано більше 90-та корабельних бойових навчань. Загальна кількість пройдених міль наближається до півтори тисячі. Авіацією виконано близько 40-ка польотів з загальним часом в повітрі більше 43 годин. Сторони подякували одна одній за роботу і попрощалися до наступного „Сі Бриз“, який почнуть планувати вже восени цього року”, — повідомили в командуванні.