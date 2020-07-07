Россия продолжает поставлять технику и боеприпасы террористической группировке Вагнер.

Пресс-служба Пентагона, со ссылкой на американское командование в Африке (AFRICOM) заявила об очередной скрытной поставке оборудования в Ливию ЧВК Вагнер с целью проведения военных операций в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара и Ливийской национальной армии, пишет Информационное сопротивление со ссылкой «Newssky».

Несмотря на весь хейт в сторону американских вооруженных сил и ее данных, прокремлевские СМИ не спешат опровергать информацию о поставке вооружения в Ливию и называть ее «русофобской». Наоборот мы не видим реакции на происходящее. Возможно здесь есть смысл применить поговорку «молчание — знак согласия»?

Также совсем недавно Национальная нефтяная корпорация Ливии заявила о присутствии ЧВК Вагнер на своих объектах и утверждала, что они используются как военные посты. Жертв удалось избежать, но сотрудники компании были вынуждены бросить свою работу.

Немногим ранее Миссия ООН в Ливии подтвердила данные местной власти о найденных в населенном пункте Тархуна массовых захоронений гражданского населения (стариков, женщин и детей) с явными признаками захоронения заживо, сожжёнными в контейнерах. Территория находилась под контролем российских войск и наемников и была позднее освобождена.

Длительное время российские должностные лица и военное командование отрицало их существование. Сейчас же мы не видим реакции со стороны российских властей. Наверняка за них отрабатывают телеграмм-каналы, так что стоит поблагодарить канал «Мировая политика» за фактическое подтверждение данных США о спонсировании терроризма. Ждем больше подобных откровений.