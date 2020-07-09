Безпілотникі Bayraktar виготовлятимуть в Україні: Анкара та Київ ведуть переговори

19:00 27.07.2020   Україна

Київ та Анкара ведуть переговори з питання спільної розробки та виробництва безпілотників Bayraktar в Україні.

Як повідомив посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере, наразі тривають переговори між Анкарою та Києвом щодо спільної розробки та виробництва дронів Bayraktar в Україні, пише defence-ua.

За словами посла обидві країни вже провели низку дискусій з питань двостороннього співробітництва, під час яких, зокрема, обговорювалося питання про спільну розробку ще потужніших безпілотних систем і навіть виробництво дронів Bayraktar в Україні в разі забезпечення відповідних умов.

"У нас були дискусії на різні теми, й це питання також обговорювалося між двома країнами. Також обговорюється спільна розробка іще потужніших систем і навіть виробництва дронів Bayraktar в Україні в разі забезпечення відповідних умов. Я думаю, що оборонна промисловість може стати новим символом у турецько-українській співпраці, включно з цим конкретним елементом", - зазначив Гюльдере в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Слід відмітити, що у 2020 році відбулися дві важливі зустрічі в галузі оборонної промисловості. Цього місяця, був візит Міністра оборони Туреччини в Україну, а на початку 2020 року була зустріч оборонних промисловостей, зокрема представників міністерств оборони.

Коментуючи це посол Туреччини в Україні відзначив: "Через ці контакти ми вже розробили низку спеціальних проектів, і за допомогою ще кількох взаємних візитів ми зможемо визначити, які саме сектори будуть задіяні в цій програмі, і яка сторона рухатиметься в якому напрямі. Знову-таки, це ще один елемент, який робить турецько-українську співпрацю у сфері оборонної промисловості сильнішою".

Варто зазначити, що безпілотники Bayraktar випускаються турецькою компанією Baykar Makina. В лінійці продукції підприємства БПЛА Mini Bayraktar, VTOL Bayraktar (вертикального зльоту на посадки) та найбільш популярний Bayraktar TB2. Україна закупила оперативно-тактичні безпілотники Bayraktar TB2. Угоду про це було підписано під час візиту колишнього Президента України Петра Порошенка до Туреччини 3-4 листопада 2018 року. Пізніше, у січні 2019 був підписаний контракт на придбання шести таких БПЛА та трьох станцій управління на суму $70 млн. У березні того ж року перші комплекси прибули до України та були вперше випробувані. Надалі було низку тренувальних польотів, один з яких в травні 2020.

Також слід додати, що в липні 2020 року турецька агенція Anadolu повідомила, що міністр оборони України Андрій Таран озвучив намір країни закупити додаткову партію БпЛА турецького виробництва на зустрічі зі своїм турецьким колегою Хулусі Акаром. Скоріш за все мова йде саме про БАК Bayraktar TB2.



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