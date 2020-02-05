На півдні Туреччини у ДТП загинуло п'ятеро військових
|16:15 27.07.2020
|Туреччина
На півдні Туреччини автобус, який перевозив військових, злетів із траси і перекинувся, щонайменше загинуло п'ятеро військовослужбовців.
Про це із посиланням на агентство Demiroren повідомляє ТАСС, передає УНН.
Згідно із повідомленням, автобус, що перевозив турецьких військовослужбовців, злетів із траси і перекинувся. Загинув також водій транспортного засобу. У найближчий турецький госпіталь були доставлені 10 травмованих військових.
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