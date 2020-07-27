В Болгарии произошел взрыв на газопроводе, поставка газа в Грецию приостановлена
|18:45 27.07.2020
|Болгарія
Возле села Кулата произошел взрыв на газопроводе Болгария-Греция. В результате аварии никто не пострадал, но поставки газа в Грецию были прекращены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БГНЕС, пишет ghall.com.
Компания-оператор “Булгаргаз” сообщила, что произошел несчастный случай. Это случилось в 07:56. Авария вызвала нарушение целостности газопровода на участке протяженностью 200 метров.
Это событие уже прокомментировал премьер-министр Бойко Борисов. По его словам, скорее всего, трубы очень старые и поэтому произошла авария. К концу дня поставки газа в Грецию будут восстановлены.
Ще на цю тему:
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
18:00 11.03.2020
Взрыв на оружейном заводе в Болгарии, есть пострадавшие
Взрыв на оружейном заводе в Болгарии, есть пострадавшие
13:00 17.12.2019
В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
10:21 22.03.2019
В Болгарии у жилого дома взорвалась бомба
В Болгарии у жилого дома взорвалась бомба
12:18 12.06.2018
В Болгарии разбился военный вертолет: есть жертвы
В Болгарии разбился военный вертолет: есть жертвы
08:12 16.04.2018
На ралли в Болгарии автомобиль протаранил толпу зрителей
На ралли в Болгарии автомобиль протаранил толпу зрителей