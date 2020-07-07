Николаевская верфь SMG отремонтирует буксир «Тур»

18:30 27.07.2020   Николаев

Николаевская верфь Smart Maritime Group (SMG), судостроительного дивизиона «Смарт-Холдинга», приступила к ремонту буксира «Тур» частного буксирного оператора.

Как сообщила пресс-служба SMG, в ходе ремонтных работ будет произведена очистка, дефектация, ремонт и покраска внешней обшивки и конструкций корпуса, ремонт винто-рулевой системы, ремонт системы главного двигателя и дизель-генераторов, ремонт судовых систем и трубопроводов, ремонт электромеханической части и другие работы, пишет издание Порты Украины.

Передать отремонтированное судно заказчику планируется до ноября текущего года.

«Тур» — рейдовый-портовый буксир-кантователь, проект 134Е, построенный в 1987 году на верфи Brodogradilište Tito в Белграде (бывшая Югославия). Судно имеет длину 35,23 м, ширину — 9,3 м, дедвейт — 89 тонн. Согласно данным Регистра судоходства Украины, владельцем буксира является ООО «Дельта Таг».

SMG объединяет Николаевскую и Херсонскую верфи, созданные на базе ПАО «Черноморский судостроительный завод» и ПАО «Херсонский судостроительный завод». Управляет Николаевским машиностроительным заводом.

Черноморский судостроительный завод располагает наибольшим судостроительным потенциалом в Украине. Для строительства судов и кораблей водоизмещением до 105 тыс. тонн завод имеет два наклонных стапеля «0» и «1». Поточно-позиционное производство специализировано для серийного производства судов дедвейтом до 9 тыс. тонн. Производственные участки и поточная линия строительства судов размещены в едином крытом сооружении длиной около 400 метров.

Херсонский судостроительный завод специализируется на строительстве и ремонте судов, занимается производством металлоконструкций и обработкой металла. Предприятие располагает металлообрабатывающим, сборочно-сварочным, стапельным, трубомонтажным, достроечным, малярно-достроечным производствами и производством по изготовлению изделий машиностроительной части.



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