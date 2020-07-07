Зусилля компанії-підрядника Smart Marine Concept, найнятої власником танкера Delfi для зняття судна з мілини біля узбережжя Одеси, не можуть увінчатися успіхом через те, що вага танкера багатократно більша порівняно з вантажопідйомністю застосованих понтонів.

Про це 27 липня заявив на позачерговому засіданні міськвиконкому директор профільного департаменту Одеської міськради Віктор Кузнєцов, повідомляє Укрінформ.

"Попередні спроби підняття танкера Delfi не увінчались успіхом через те, що вантажопідйомність понтонів, застосованих підрядником у багато разів нижча ваги судна. І поки немає ніяких змін: понтони завели на 90 тонн, а вага танкера - 1600 тонн. У разі заміни компанії-підрядника, згідно з оголошеним тендером з підняття судна, вона прийде зі своїм обладнанням і по-новому організує роботи", - зазначив Кузнєцов.

За його словами, декілька витоків нафтопродуктів з пошкодженого корпусу судна сталися, за оцінкою фахівців водолазно-рятувального підрозділу департаменту, через неправильно поставлені бонові загородження довкола танкера.

"Потрібно було встановити довкола судна морські бони, а по факту поставили річні. Лише 26 липня їх було замінено більш високими, морськими бонами", - уточнив директор департаменту.

Кузнєцов додав, що й сьогодні фахівці компанії-підрядника продовжують підготовчі роботи для здійснення четвертої спроби підняти з мілини танкер Delfi.

Варто зазначити, що термін виконання робіт з підняття судна з мілини, згідно з дозволом капітана Одеського порту, завершився.