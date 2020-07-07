У мерії Одеси пояснили, чому не вдається підняти танкер Delfi

18:00 27.07.2020   Одесса

Зусилля компанії-підрядника Smart Marine Concept, найнятої власником танкера Delfi для зняття судна з мілини біля узбережжя Одеси, не можуть увінчатися успіхом через те, що вага танкера багатократно більша порівняно з вантажопідйомністю застосованих понтонів.

Про це 27 липня заявив на позачерговому засіданні міськвиконкому директор профільного департаменту Одеської міськради Віктор Кузнєцов, повідомляє Укрінформ.

"Попередні спроби підняття танкера Delfi не увінчались успіхом через те, що вантажопідйомність понтонів, застосованих підрядником у багато разів нижча ваги судна. І поки немає ніяких змін: понтони завели на 90 тонн, а вага танкера - 1600 тонн. У разі заміни компанії-підрядника, згідно з оголошеним тендером з підняття судна, вона прийде зі своїм обладнанням і по-новому організує роботи", - зазначив Кузнєцов.

За його словами, декілька витоків нафтопродуктів з пошкодженого корпусу судна сталися, за оцінкою фахівців водолазно-рятувального підрозділу департаменту, через неправильно поставлені бонові загородження довкола танкера.

"Потрібно було встановити довкола судна морські бони, а по факту поставили річні. Лише 26 липня їх було замінено більш високими, морськими бонами", - уточнив директор департаменту.

Кузнєцов додав, що й сьогодні фахівці компанії-підрядника продовжують підготовчі роботи для здійснення четвертої спроби підняти з мілини танкер Delfi.

Варто зазначити, що термін виконання робіт з підняття судна з мілини, згідно з дозволом капітана Одеського порту, завершився.



Ще на цю тему:

11:00 27.07.2020
Проблему з танкером Delfi визнали надзвичайною ситуацією місцевого рівня
08:15 27.07.2020
Новий атракціон для туристів:Танкер Delfi не змогли підняти, бо урвався сталевий канат
17:15 23.07.2020
Владельцу затонувшего танкера Delfi опять установили крайний срок для его подъема
17:15 21.07.2020
АМПУ требует от судовладельца передать право эвакуировать аварийный танкер с пляжа Одессы
09:15 21.07.2020
Буксир P&O Maritime принимает участие в подъеме затонувшего в Одессе танкера / Фото
08:15 21.07.2020
У побережья Бенина пираты взяли в заложники моряков из Украины
08:15 13.07.2020
В Україні стало на рейд судно з хворими на коронавірус на борту
15:45 09.07.2020
Одеська Держекоінспекція підрахувала збитки від аварії танкера «Делфі»
15:30 09.07.2020
Сильный ветер оторвал все швартовые канаты у лайнера "Князь Владимир" в Сочи
16:30 07.07.2020
В Бердянском порту застряли моряки турецкого судна Rusen Mete
09:00 03.07.2020
На одеському пляжі готуються до підняття затонулого танкера
21:40 25.06.2020
Сухогруз, проходивший по Панамскому каналу, разрушил железнодорожный мост / Видео
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
19:15 27.07.2020
Болгарія знову продовжила надзвичайний стан через спалах COVID-19
18:45 27.07.2020
В Болгарии произошел взрыв на газопроводе, поставка газа в Грецию приостановлена
11:30 27.07.2020
Після змін в уряді Болгарії протести на вулицях не вщухли
16:16 24.07.2020
Парламент Болгарії схвалив перестановки в уряді
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
13:20 21.07.2020
Армения запретила вещание русскоязычных каналов в стране
Всі новини країни
Греція Греція
12:15 27.07.2020
Греція оголосила про проведення військових навчань зі стрільбами в районі острова Кастелорізо
11:45 27.07.2020
Греция намерена продать контрольный пакет акций трех портов
10:00 27.07.2020
Авіаносець США і 12 військових кораблів прибувають в Середземне море
08:45 27.07.2020
Спалили турецький прапор: В Греції протестують проти мусульманських богослужінь у соборі Софії
Всі новини країни
Грузія Грузія
17:40 27.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии приступили к отработке новой модульной системы
19:45 23.07.2020
В Грузії заявляє про різке погіршення ситуації з COVID-19 у країні
18:00 23.07.2020
ЮВО: В ходе масштабных учений в горах Абхазии артиллеристы РФ провели боевые стрельбы
15:45 22.07.2020
Грузія продовжила заборону на міжнародні авіарейси
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
Всі новини країни
Росія Росія
21:00 27.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 24 - 26 июля
20:30 27.07.2020
ОСК передаст в этом году ВМФ России 14 боевых кораблей
19:30 27.07.2020
В РФ уже не отрицают присутствие ЧВК «Вагнер» в Ливии: на очереди Донбасс?
17:20 27.07.2020
ЮВО: Ракетчики и артиллеристы Черноморского флота проводят учение на Кавказском побережье
Всі новини країни
Румунія Румунія
18:45 24.07.2020
У Румунії другий день поспіль понад 1,1 тисячі нових випадків COVID-19
13:31 24.07.2020
Румынские истребители поднимались на сопровождение российских Ту-22М3 над Черным морем
09:45 23.07.2020
Румыния завершила обустройство своей части переправы через Дунай Орловка-Исакча
17:25 22.07.2020
У Румунії продовжує рости кількість нових хворих: вперше більше 1000 за добу
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
16:15 27.07.2020
На півдні Туреччини у ДТП загинуло п'ятеро військових
14:00 27.07.2020
Берегова охорона Туреччини за місяць урятувала майже тисячу нелегалів
19:45 24.07.2020
Туреччина санкціонувала арешти ще 102 осіб за підозрою у зв’язках з Гюленом
17:30 24.07.2020
У Стамбулі святкують перетворення собору Святої Софії на мечеть / Фото
Всі новини країни
Україна Україна
20:45 27.07.2020
Мариупольский морпорт с начала июля обработал 41 судно
20:15 27.07.2020
Водосховища у тимчасово окупованому Криму майже пусті – Кульбіда
20:00 27.07.2020
МЗС України закликає 30 липня підтримати кампанію «Крим – це Україна»
19:45 27.07.2020
Командування підбило підсумки навчання "Sea Breeze – 2020"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд