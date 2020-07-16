Подразделения ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота (ЧФ) проводят учение в рамках лагерного сбора на полигоне боевой подготовки Железный Рог на Кавказском побережье.

Расчёты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» и расчёты самоходных артиллерийских комплексов «Берег» совершили марши в составе колонн военной техники на полигон для проведения учебных стрельб, пишет пресс=-служба Минобороны России

Начался лагерный сбор с оборудования и маскировки занятых позиций и сдачи нормативов по приведению комплексов в боевой режим работы.

В ходе сбора военнослужащие проведут тренировки по выполнению задач по предназначению, сдадут зачёты по специальностям и выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы по морским мишенным позициям.

В мероприятии принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано порядка 40 единиц военной техники.