ЮВО: Ракетчики и артиллеристы Черноморского флота проводят учение на Кавказском побережье
|17:20 27.07.2020
|Росія
Подразделения ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота (ЧФ) проводят учение в рамках лагерного сбора на полигоне боевой подготовки Железный Рог на Кавказском побережье.
Расчёты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» и расчёты самоходных артиллерийских комплексов «Берег» совершили марши в составе колонн военной техники на полигон для проведения учебных стрельб, пишет пресс=-служба Минобороны России
Начался лагерный сбор с оборудования и маскировки занятых позиций и сдачи нормативов по приведению комплексов в боевой режим работы.
В ходе сбора военнослужащие проведут тренировки по выполнению задач по предназначению, сдадут зачёты по специальностям и выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы по морским мишенным позициям.
В мероприятии принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано порядка 40 единиц военной техники.
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